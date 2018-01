Magui Bravi: “La belleza y los prejuicios se acaban, el talento y el estudio no”. 

Marina Cavalletti

En diálogo con El Tribuno, la joven repasó variados momentos de su carrera y se animó a hablar de amor, del “Bailando” y los rumores que la vincularon sentimentalmente a Adrián Suar, entre otras cosas.

¿Cuál es el balance que realizás a nivel laboral del 2017?

¡Un gran año! Mucho teatro, Con “Bollywood”, dirigida por José María Muscari, y “Acaloradas”, con Patricia Echegoyen y Emilia Mazer. Además, la conducción de mi programa de turismo acá en argentina, llamado “Clave argentina”, y otro con el mismo formato en Brasil a principio de año.

También llegaron las primeras experiencias en cine. Fue de una felicidad absoluta.

El 2018 arrancó también con muchos proyectos: sos responsable de coreografía en Carlos Paz, Buenos Aires y Mar del Plata, ¿cómo sucede ese trabajo en simultáneo con tres elencos diferentes?

¡Imaginate ahora que le sumamos también la versión uruguaya! Trabajo mucho en equipo con mis asistentes y obvio con José (Muscari).

Cada lugar tiene no solo elencos locales, sino momentos particulares, especiales.

En coreografía hay diecisiete musicales en cada versión y, por ejemplo, Córdoba tiene un flamenco y un cuarteto que las otras no. Todas tienen su impronta según los talentos en escena.

También formás parte de “Mi vecina favorita”, ¿cómo describirías a Guada, tu personaje, y cómo vivís cada función junto a tus compañeros?

Me encanta mi personaje. Está en escena junto a Lizy (Tagliani) toda la obra. Ella es como la parte seria y conservadora y trata de parar un poco los líos que arma Lizy.

Es muy divertido. Además, el elenco completo es genial. Son todos grandes cómicos, de los que aprendo muchísimo, y muy buena gente, eso es muy importante a la hora de hacer temporada.

La crítica ha hablado de una comedia efectiva, ¿cómo te ves en este género y ante el desafío de hacer reír?

Me siento supercómoda, ya “Los Grimaldi”, “Algunas mujeres a las que les cagué la vida”, “Acaloradas” o “Enredados” fueron algunas de las experiencias previas que tuve en comedia teatral y me siento bien y muy cómoda con este género.

No es fácil hacer reír o preparar el remate para otro. La comedia tiene sus secretos y tuve la oportunidad además de estudiar, de compartir escenario con grandes como Patricia Echegoyen, Pablo Rago, Georgina Barbarossa y más.

Y hoy estoy con Lizy, Sebastián Almada y Diego Pérez, entre otros, de los cuales aprendo día a día

¿Quisieras llegar a Salta con alguna de esas obras?

¡Grabé mucho para el programa “Clave argentina” en Salta! Amo la provincia, su cultura y su gente. Ojalá me toque volver pronto.

Desde hace tiempo, traspasaste las fronteras del baile: sos conductora, actriz, coreógrafa y referente de fitness. ¿Qué te aporta cada uno de esos ámbitos?

Principalmente me aportan oportunidades. Hoy una sola herramienta no alcanza para seguir trabajando.

Y por suerte este abanico me da no solo felicidad personal, sino puertas laborales que no se abrirían si no supiera hacer varias cosas.

¿A partir de esa multiplicidad demostrás que sos mucho más que una cara bonita?

¡Trato! Yo no me creo una gran belleza. Solo soy segura de lo que sé hacer, de lo que puedo brindar: bailar, hacer coreografías, actuar. Ese es mi fuerte y no una imagen.

¿Creés que, en el mundo del espectáculo, la belleza a veces juega en contra?, ¿aparece el prejuicio de la falta de talento o se ve en menor medida?

Siempre. Pero es tiempo nomás. Todo lo que nombrás se acaba, el talento o el estudio no.

En tus inicios como bailarina, tuviste desórdenes alimentarios. Ahora desarrollaste una aplicación donde promovés la vida sana. ¿esto es, en algún punto, una forma de evitar que muchas personas pasen por aquello que vos atravesaste?

Hoy estamos en un mundo en que el ideal femenino es no tan delgado como hace unos años. La movida fitness nos impulsa a ser más sanos y a tener una búsqueda de un cuerpo más saludable.

Celebro eso y sé que también evita muchos de los trastornos por los que yo pasé.

Después de los rumores que te vincularon con Adrián Suar, aseguraste que se había cerrado una fuente laboral, ¿creés que eso es definitivo o podrías conversarlo para sumarte a Pol-Ka en algún momento?

No lo aseguré. Los medios publican a veces otras palabras distintas de las que usa uno. En la nota solo dije que puede haberme perjudicado y que sigo sin trabajar ahí. Lo que no quiere decir que sea definitivo.

¿Te gustaría volver al “Bailando” para sumar tu experiencia como coreógrafa o sobre la pista?

No lo sé . Debería existir la propuesta primero, lo mismo me preguntan si iría como jurado. Y si no está la propuesta, no puedo evaluarlo.

En una entrevista hablaste de tu reencuentro con Octavio. ¿Cómo estás con él, que no es alguien del medio, qué cambió y qué se mantiene en el vínculo entre ustedes?

Estamos en un momento lindo, reencontrándonos. Lentamente. Imagino muchas cosas, pero no quiero adelantarme. Sobre todo porque ahora estamos separados por la distancia otra vez.