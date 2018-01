Cuestionan la accesibilidad de las obras del centro

Hace más de siete meses comenzaron las obras que forman parte del Plan Área Centro, un proyecto ambicioso que busca modificar por abajo y por arriba 65 cuadras del microcentro de la ciudad. Pero cuando empiezan a verse los primeros resultados, surgen interrogantes sobre la accesibilidad.

La primera etapa, que está en marcha, implica una inversión de más de 62 millones de pesos, financiados por el Gobierno nacional a través del Plan Belgrano. Los trabajos incluyen el cambio total de la red de agua y cloacas, ejecución de ductos para posterior soterramiento de cables, ampliación de veredas, calles de convivencia y equipamiento urbano.

Uno de los aspectos que debían contemplar estas obras es que todos pudieran transitar por estas vías sin barreras, como exige la ley nacional 24.314 de accesibilidad al medio físico para personas con movilidad reducida.

El Tribuno consultó a la arquitecta Alejandra Ibáñez, titular de la Comisión de Accesibilidad al Espacio Físico del Colegio de Arquitectos de Salta, y docente de la materia electiva Accesibilidad al Medio Físico, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Católica de Salta, quien observó que estas obras "no cumplen con la ley" en muchos puntos.

La experta consideró que las esferas que se colocaron en hilera entre la calle y las veredas constituyen un peligro, tanto para peatones como para conductores de vehículos.

"Producen accidentes y muchos autos se las llevan puestas. Se llaman bolardos y tienen que tener una altura reglamentaria. Le dije a alguien de la Municipalidad pero me han contestado que eso había sido aprobado desde Buenos Aires", señaló.

Otros elementos que no pueden faltar en una vereda accesible son las guías direccionales y las señales táctiles de alerta para personas con discapacidad visual. Sobre esto, la arquitecta dijo: "Hay una guía direccional pero mal hecha. En unos lados, sí, y en otros, no. No hay una senda accesible reglamentaria".

"En accesibilidad es muy importante la comunicación accesible: que se describan todas las señales en piso y calles, como la cartelería con información legible para todos, sea cual sea su situación", analizó.

Los adoquines, una traba

El periodista Gustavo Gonza, que trata temas de accesibilidad en su programa “Jaque mate”, que se emite todos los sábados, de 15 a 17, por FM 89.3, comentó sobre las obras del Plan Área Centro: “Las obras no son óptimas. Las esferas que marcan el límite entre la vereda y la calle son obstáculos complicados y sumamente peligrosos, no solo para quienes nos movilizamos en silla de ruedas sino también para quienes transitan caminando”.

Sobre los adoquines que cubren el suelo, evaluó: “Hacen una especie de movimiento brusco al movilizarse en silla de ruedas. Lo ideal para mí es que haya un solo nivel, que no haya un espacio muy marcado entre los adoquines para evitar el movimiento brusco”.

Desde la Municipalidad se difundió hace días un parte de prensa sobre lo que se hace en materia de accesibilidad. El comunicado se publicó con la foto de una esquina de la zona del Monumento 20 de Febrero, en la que se ve una rampa amarilla. Con respecto a esta rampa, la arquitecta Alejandra Ibañez dijo: “No cumple con la pendiente ni el tamaño. Tampoco tiene los pisos táctiles de alerta ni guía direccional”.