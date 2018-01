Estiman que hay menos ocupación hotelera

En el sector turístico de la provincia hay intranquilidad. El período veraniego no empezó como ellos esperaban y las expectativas para el resto de la temporada no son buenas. A la gran carga impositiva que tienen y los aumentos de tarifa en los últimos meses, se suma la competencia desleal que atenta directamente como otro factor que atenta contra la rentabilidad.

Aunque todavía no hay datos oficiales -recién saldrán la primera semana de febrero-, los empresarios hoteleros sostienen que la cantidad de turistas que arribaron a la provincia no mermó. pero que sí bajó entre un 15 y 20 por ciento la ocupación de plazas.

El principal motivo de esta baja es la oferta de alojamientos de particulares que creció exponencialmente en el último tiempo.

Para contrarrestar el auge de los alquileres temporales, los hoteles decidieron mantener los mismos precios del año pasado y ofrecer descuentos en los portales en un promedio de 40%, pero tampoco fue suficiente. Además, esta situación que atenta contra la rentabilidad. "Las perspectivas no son favorables para el sector en el mediato plazo", expresó el presidente de la Cámara de Gastronómicos y Hoteleros, Eduardo Kira. Y agregó: "Los ilegales son cada vez más y la rentabilidad menor, además aumentaron mucho los servicios, por eso no es un panorama alentador. Vienen épocas, en los próximos meses, que no son de las mejores para Salta".

El titular de la cámara empresaria afirmó que la temporada fuerte, la de mayor rentabilidad para el sector turístico, empieza en las vacaciones de julio, por lo que esperan meses complicados. "Si vamos en forma inmediata, va a ser muy difícil revertir esta situación, por más política de fomentar y promocionar el destino que tenga el Gobierno, porque prácticamente no se va a ver reflejado en las arcas de los hoteles y restan por lo menos cuatro meses. No es muy buen panorama", remarcó Kira.

Juan Lucero, vicepresidente de la Cámara de Turismo y secretario de la Cámara Hotelera, catalogó como "atípica" la temporada, en la que se registró una merma entre un 15 y 20 por ciento de turistas en los hoteles y una baja importante en el sector gastronómico.

"Se siente una merma, se esta trabajando con tarifas viejas del año pasado no las pudimos acomodar porque sino trabajamos", destacó el empresario.

Alquiler temporario

El vicepresidente de la Cámara de Turismo resaltó que no se está cuidando al sector hotelero porque cada vez hay más oferta ilegal. "Cada vez es más fácil que una persona ponga un departamento para turistas, le saca más rentabilidad que alquilarlo por mes", expresó.

El representante de la Cámara de Turismo al igual que Kira aclararon que no son prohibitivos a que estos nuevos actores entren al sistema hotelero, lo que sí piden con firmeza es que jueguen con las mismas reglas que ellos. "En Salta se esta trabajando hay una ordenanza que si sale va a ser ejemplificadora para el país. El alquiler temporario no es legal pero tampoco es ilegal, hay un gris en esa cuestión pero le esta quitando rentabilidad al sector y cada vez se siente más. Queremos leyes para que se regulen no para que se prohiban", afirmó Lucero.

Por su parte, Kira informó que debido al crecimiento de los alquileres no formales, el próximo martes, a las 9.30, en la sede de la Cámara Hotelera se va a realizar una reunión con todos los empresarios hoteleros y gente del Ministerio de Turismo para tratar el tema de la ilegalidad que, en palabras de Kira, "ya está superando el limite de lo normal".

"Hay una efervescencia en el sector porque cada vez es mayor la oferta de los que no son hoteles", añadió.

Impuestos

"Los aumentos son desmedidos y los impuestos que pagamos hacen que al que genera empleo lo estamos matando. Lo que invertimos en Salta somos los salteños y a nosotros son los que nos siguen con los controles y nos apabullan. No veo que vengan muchos de afuera a invertir en la provincia. Necesitamos algún tipo de beneficio para los que reinviertan en la provincia, porque nosotros elegimos seguir invirtiendo acá", planteó Kira, quien desde hace tiempo exhibe una postura crítica a la presión tributaria.

Lucero, por su parte, también manifestó su preocupación por el incremento en los costos. "Terminamos el año pensando en lo que venía, pero el comienzo no es esperanzador, la hotelería esta preocupada por el aumento de los impuestos, la competencia desleal y las subas en las tarifas. Los impuestos se han convertido en costos muy altos para el sector del turismo que es el verdadero motor de la provincia", expresó.

Gastronomía gasolera en enero

En los restaurantes, se comparten los platos o se miran mucho los precios.

El sector gastronómica está en un momento complicado porque el turista o el salteño que sale a comer afuera cada vez gasta menos y elige prácticas para economizar la salida.

“Cada vez más se comparten los platos o se reparten más la comida. Los menús a un determinado precio los tienen que seguir manteniendo porque si aumentás el precio la gente deja de ir. El que va a comer a un restaurante, ahora se fija en la columna de la derecha, primero ve el precio y después elige lo que va a comer”, relató Eduardo Kira.

El empresario gastronómico aclaró que en la actualidad hay muchos negocios en la provincia que están tratando de subsistir y no de tener ganancias ya que están a la espera de que lleguen mejores momentos. Juan Lucero describió que los turistas que llegan a la provincia han cambiado su forma de viajar y ya no realizan reservas con anticipación lo que genera incertidumbre en los empresarios porque no pueden saber de antemano que nivel de ocupación van a tener.

“Se vende mucho en el mostrador y ahí nomás te tenés que acomodar y tratar de hacer una promoción en el momento. Cada vez menos la tendencia es hacer reservas. Por ahí, mucha gente que viene llega en auto y hace una reserva una en el momento, la gente que viene trata de negociar en el momento”, resaltó el titular de la cámara hotelera

Balneario

El administrador del natatorio Carlos Xamena, Julio Coria, contó que, desde el inicio de la temporada, turistas de Alemania, Colombia, Francia y Chile, entre otros países, arribaron al predio municipal y del ámbito nacional llegaron visitantes de Tucumán, Mendoza y Córdoba.