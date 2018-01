San Nicolás, tierra de derrames cloacales

Con tardes húmedas y calurosas, las mañanas de enero son ideales para disfrutar de la brisa fresca. Pero, en barrio San Nicolás los vecinos de las primeras cuadras, pasan sus mañanas con las ventanas cerradas. En el ingreso al barrio hay derrame de líquidos cloacales desde hace años. A las declaraciones de los vecinos se suman los archivos de El Tribuno.

El 31 de diciembre de 2015, este medio publicó los reclamos de los vecinos. Nada cambió sobre las cuadras de la manzana uno.

Las lluvias de los últimos días empeoraron la situación, ya que las cañerías centrales del barrio, que se unen a los de San Remo, no soportan los fluidos y se desbordan.

Así las aguas servidas corren por las veredas de las dos barriadas y salpican a quien tenga la mala de suerte de cruzarse con el paso de los colectivos y los autos particulares.

Los vecinos de las manzanas uno y dos advierten que el derrame siempre se produce en las mañanas, mientras que después de las 16 las alcantarillas se secan, dejando los restos pegados al asfalto.

Daniel vive en el barrio hace más de 15 años y advierte que la situación empeoró en los últimos años.

"El barrio tenía calles de ripio, luego se asfaltaron pero el paso de los colectivos rompió no solo la calles sino también las cañerías. Los reclamos por las pérdidas de agua y los derrames son permanentes", expresó el hombre.

A media cuadra del derrame, Oscar salió de su casa para contar los malos momentos que viven a causa de esto. "Los chicos están de vacaciones y por supuesto que salen a andar en bicicleta. Los más grandes entienden qué es esto y suben al pasto para pasar pero los más chiquitos quedan en el piso", explicó preocupado porque además no sabe qué pasará con este sistema ya colapsado cuando conecten las cloacas del asentamiento de Parque La Vega.

En diálogo con este medio, los vecinos advierten que hace falta algo más que el camión atmosférico. Aseguran que la mayoría de las veces, ante la insistencia de las quejas solo se presenta la camioneta de Aguas del Norte con varillas. "Hacen entrar las varillas hasta donde llegan y ahí queda. Pasa un día y a veces menos para que las alcantarillas y las rejillas vuelvan a explotar", detalló María.

Hasta hace algunas semanas, una vecina del asentamiento había armado un puesto de empanadas sobre la vereda del ingreso al barrio, pero ante la situación decidió mudar su puesto a una cuadra. "Nadie va a querer comprarme nada si vendo en un sitio donde apenas se puede respirar", afirmó Raquel, quien trasladó su mesa y todos los ingredientes para el armado de las empanadas a una cuadra del ingreso al barrio.

Pese a tratarse de un barrio relativamente nuevo, teniendo en cuenta que las viviendas de San Remo ya superan los 40 años, lo mismo que algunas del Pablo Saravia, la situación en la que vive el barrio siguen siendo precaria. Al derrame cloacal se suman las pérdida de agua, la falta de iluminación y el abandono del único espacio verde. Una placita, que no logra contar con las bancas para que los vecinos se sienten a descansar o con las hamacas para los chicos. "Los árboles fueron puestos por los vecinos. Los cuidamos y ahora tenemos una sombra hermosa en casi toda la plaza, pero las bancas, las mesitas y los juegos de los chicos no duran", expresó Analía que atiende su peluquería a media cuadra de la plaza.

Por la noche y ante la falta de vigilancia, muchos jóvenes se adueñan de la plaza, rompen los juegos que no están hechos para adultos y corren las mesas de concreto, hasta romperlas. "A veces no hace falta que sea de noche, son las 7 de la tarde y ya están ahí haciendo desastres. Llamás al 911 y no llegan nunca", expresó Analía.