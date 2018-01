Un duro cachetazo recibió Central Norte

Central Norte tuvo otra noche para el olvido con su equipo de vóley. La Liga A2 le está costando más de la cuenta.

El equipo que dirige Luis Testa parece no tener términos medios. Pasa de la victoria a la derrota casi con la misma facilidad, un triunfo y una caída de un partido a otro, lo que lo vuelve un equipo irregular y ciclotímico.

El cuervo esta vez no pudo contra Unión Vecinal Trinidad de San Juan y perdió por 3 a 0 con parciales de 23-25, 16-25 y 20-25. Y adiós invicto como local.

En este tercer weekend de la segunda categoría del vóley nacional, Central le había ganado el viernes a Banco Hispano con la misma contundencia con la que perdió anoche, 3 a 0.

Fue un espejismo el buen arranque que había tenido el sexteto salteño en el primer set, que había comenzado arriba en el marcador logrando una ventaja de tres puntos (7-4), lo que no hacía presagiar el duro final.

Central fue efectivo en sus primeros saques, imponía su localía en las primeras acciones del juego hasta que los sanjuaninos reaccionaron, metieron cuatro tantos en fila (7-8) y pasaron a dominar el partido prácticamente hasta el cierre.

En un abrir y cerrar de ojos, UVT sacó ventaja de varios puntos y se terminó llevando el primer parcial por 25-23. Central intentó reaccionar durante el primer capítulo pero cometió más errores que su rival.

En el segundo set, el equipo que dirige Testa nunca pudo tomar las riendas del juego y estuvo siempre abajo en el tanteador: 04-05, 05-08, 10-12, 16-22 hasta perder definitivamente por 18 a 25.

Ni el aliento de sus hinchas, que volvieron a alentar en el microestadio Delmi, pudo levantar al equipo. Y el tercer set no tuvo modificaciones, UVT dominó de principio a fin y se terminó llevando un triunfo importantísimo que lo pone como único escolta de Jujuy Vóley en la zona A, aunque con un partido más.

El cuervo acumula así una campaña de dos triunfos y dos derrotas; una irregularidad que no le permite progresar en el certamen.

Además, tras los cuatros partidos le quedó con una diferencia negativa de set (6 ganados y 7 perdidos).

Central ahora jugará en el cuarto weekend como visitante; primero será el próximo sábado frente a Rivadavia de Villa María y el domingo frente a La Calera, de Córdoba.

Posiciones

Equipos J G P SG SP PTS

Jujuy V. 4 4 0 12 2 12

UVT 5 3 2 10 6 9

Rivadavia 4 3 1 9 7 8

Tunuyán 4 2 2 8 6 6

Central 4 2 2 6 7 6

La Calera 4 1 3 5 9 4

Hispano 5 0 5 2 15 0



Resultados (Weekend 3)

Central N. 0 - UVT 3

Jujuy Vóley 3 - Hispano 1

Jujuy Vóley no para de ganar

Sin dudas, Jujuy Vóley es el equipo más fuerte de la zona A de la Liga Argentina A2. Los de la vecina provincia llevan un buen andar en el arranque del torneo ya que anoche consiguieron el cuarto triunfo consecutivo, en igual cantidad de partidos.

Los jujeños vencieron a Banco Hispano por 3 a 1 (25-20, 25-19, 23-25 y 25-18), para afirmarse en la cima de las posiciones con doce puntos.

La campaña de Jujuy Vóley es casi perfecta ya que además de tener puntaje perfecto, sumando siempre de a tres puntos, solo cedió en dos set durante los cuatro partidos que disputó. Y al igual que Central Norte, ahora tendrá partidos de visitantes.

El cuarto weekend se disputarán el próximo fin de semana. El viernes, Rivadavia vs. Central Norte, La Calera vs. Jujuy y Banco Hispano vs. Tunuyán. El sábado, Rivadavia vs. Jujuy, La Calera vs. Central Norte y UVT vs. Tunuyán.