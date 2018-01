Juventud quiere seguir embriagándose con más festejos coperos

Juventud Antoniana no quiere abandonar la “gira” de festejos con la que arrancó el año y desea continuar la “caravana”, esta vez en Tucumán.

El santo ya degustó el primer trago dulce de copa dándose el gusto de eliminar a su enconado rival Gimnasia y Tiro en el clásico, que se resolvió con una clara victoria antoniana en el partido de vuelta en el Gigante del Norte. Pero los antonianos no se conforman y quieren aprovechar el envión anímico y seguir embriagándose de lo lindo en esta Copa Argentina, cuando visiten a San Jorge esta tarde en Tucumán, desde las 17.30, en el flamante estadio “Ángel Sáez” del expreso, el choque de ida de la primera fase regional preliminar copera.

Cabe recordar que el encuentro de esta tarde se disputará con la presencia de hinchas de Juventud en el Jardín de la República, ya que la dirigencia del expreso decidió, a menos de 48 horas del primer pleito de la llave, que los parciales salteños acompañen en calidad de hinchas visitantes y no en la categoría de “neutrales”, como se había estipulado en un principio.

Pavada de motivación será para el santo esta llave ante el expreso tucumano, que viene de dejar en el camino a Altos Hornos Zapla con un contundente 3 a 0 en el global.

Es que en la Lerma y San Luis tienen la oportunidad de compensar el “bajón” por no haber clasificado al octogonal del Federal A y por tener que jugar una tediosa instancia reválida, con la posibilidad de superar esta instancia por Copa y meterse en el cuadro principal de la competencia, donde podría enfrentar a un equipo “poderoso” de la Primera División.

Para la oportunidad, el DT antoniano, Gustavo Módica, decidió aplicar una rotación y darles descanso a varias piezas titulares entre los que ganaron el clásico. Es por ello que meterá cinco cambios en la formación titular. El arquero Cristian Pave no formó parte de la delegación y le cederá su lugar en el arco a Juan Cruz Mulieri. Otro que también se bajó del micro es el referente y capitán Juan Pablo Cárdenas, a raíz de una contractura y en su puesto, si bien no está confirmado, el estratega se la jugaría por el juvenil Nicolás Pérez. Pablo Garnier, quien también quedó al margen del viaje por una dolencia en una de sus rodillas, le cederá su lugar a Carlos Medina, mientras que Jonny Angulo reaparecerá para suplir a Leandro Zárate, con una molestia en los aductores. Y Lucas Acosta relevará a su homónimo Claudio en la función creativa.



Toques santos

Fernando Tantoni, Juan Bautista, Lucas Espíndola, Claudio Acosta, Gabriel Kelly, Leonardo Villa y Leandro Zárate completaron los 18 nombres que concentran en Tucumán desde ayer por la tarde.

Nicolás Pérez debutaría esta tarde, Lucas Espíndola tuvo su primera convocatoria en el santo tras una lesión. Habrá cinco salteños en el banco.

Diego Pave, Cárdenas, Pablo Garnier y Gustavo Balvorín no viajaron, los tres últimos por sendas lesiones. Se los cuidará para la revancha.

Las formaciones

SAN JORGE JUVENTUD

M. Flores J.C. Mulieri

J. Cabrera N. Pérez

F. Pereyra J.P. Antunes

F. Zambrano G. Menéndez

Á. Jiménez C. More

E. Cuevas J. Marín

A. Pérez J. Iturrieta

J.P. Villafañe C. Medina

J. Soraire L. Acosta

C. Vega G. Ibáñez

G. Ontivero Y. Angulo

DT: H. Corbalán DT: G. Módica

Estadio: Ángel Sáez

Árbitro: Rodrigo Rivero

Hora de inicio: 17:30

Misioneros y chaqueños, a mano

Suertes disímiles tuvieron los rivales que tendrá Gimnasia y Tiro en el octogonal de la segunda ronda del torneo Federal A en los encuentros de ida de la segunda fase preliminar regional de Copa Argentina.

Crucero del Norte y Sarmiento de Resistencia igualaron 2 a 2 en Garupá. Enzo Bruno y Ramón Cardozo marcaron para el colectivero, mientras que el exalbo Luis Silba y Sebastián Parera anotaron para los chaqueños. La serie entre litoraleños sigue abierta, aunque ya comenzarán a poner la cabeza en la reanudación del certamen que les otorga un ascenso.

Mientras que el rival de los dirigidos por Riggio en el debut del próximo domingo, Sportivo Belgrano de San Francisco, perdió 1 a 0 de visitante con Unión Sunchales, a la espera de la revancha.



los resultados

Ayer

Independiente (Neuquén) 0 - Cipolletti 5

Piñero Da Silva (3), Sosa y Carrera

Sansinena 0 - Alvarado 0

De.Pro. (ER) 1 - Douglas Haig 2

Franco Flores (e/c) - H. González y C. Duma

Unión Sunchales 1 - Sportivo Belgrano 0

Maximiliano Solá

Crucero del Norte 2 - Sarmiento (Resistencia) 2

E. Bruno y R. Cardozo (p) - Luis Silba y S. Parera

Unión Villa Krause ) 0 - Central Córdoba (Santiago del Estero) 2

Wilson Palacio Hurtado (2)

----

Hoy, a las 18:30

Deportivo Maipú vs. Gimnasia (Mendoza)

Árbitro: Luis Lobo Medina