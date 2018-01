Racing renueva su ilusión con Coudet y Centurión

Racing Club, con el debut oficial de Eduardo Coudet como entrenador y el regreso de Ricardo Centurión, visitará hoy, desde las 21.30, a Unión de Santa Fe a la espera de que el equipo demuestre una acertada evolución que permita ilusionar a sus hinchas con mejorar la pobre campaña a nivel local y ser protagonista de la Copa Libertadores.

El partido tendrá como escenario el estadio 15 de Abril con el arbitraje de Silvio Trucco y televisado por de TNT Sports.

Hay expectativas en los hinchas de Racing con la llegada de Coudet como DT ya que, a priori, el equipo adoptará una postura más acorde con su rica historia, es decir, pensar más en el arco adversario que en el propio y presionar sobre la salida del rival, opciones que con Diego Cocca como entrenador parecían descartadas.

Pero las ilusiones no mueren sólo en cuestiones tácticas, hay nombres que permiten observar el futuro con buenas perspectivas y los mismos saltan a la vista con el “tridente” ofensivo que la academia pondrá en cancha integrado por el regresado Centurión, Lisandro López y, la nueva joyita del fútbol argentino, Lautaro Martínez.

Además, Racing se reforzó con la una nueva zaga central conformada por Leonardo Sigali y Alejandro Donati, y sumó en el medio a Nery Domínguez (ex Independiente) y Neri Cardozo, quien no jugará mañana por tener una fecha de suspensión tras su paso por el fútbol mexicano. Y ayer se confirmó el sexto refuerzo que pidió Coudet: el lateral Gonzalo Piovi, de Argentinos Juniors.

Los equipos

Unión: Nereo Fernández; Damián Martínez, Yeimar Gómez Andrade, Jonathan Bottinelli y Bruno Pittón; Diego Zabala, Mauro Pittón, Nelson Acevedo y Franco Fragapane; Lucas Gamba y Franco Soldano. DT: Leonardo Madelón.

Racing Club: Juan Musso; Renzo Saravia, Sigali, Donatti y Alexis Soto; Matías Zaracho, Nery Domínguez, Diego González y Ricardo Centurión; Lautaro Martínez y Lisandro López. DT: Eduardo Coudet.



Árbitro: Silvio Trucco - Estadio: Unión de Santa Fe - Horario: 21.30 - TV: TNT Sports.