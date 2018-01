“La radio ha evolucionado muchísimo”

Lleva 48 años en la radiofonía salteña. Desde el 12 de julio de 1969, tras finalizar el servicio militar obligatorio, se presentó en Radio Nacional y propuso hacer un programa de “música juvenil”, algo innovador en medio del folclore y la música clásica que caracterizaban a la radiofonía. Así comenzó “Compacto musical”, que ininterrumpidamente sigue al aire y ahora se emite los sábados, de 15 a 18, por FM Más 101.7 desde hace 8 años.

Sergio Pérez es además profesor de Danzas Folclóricas y de Inglés. Cuando tenía 12 años viajó a Chile, invitado por un locutor del vecino país, quien se encargó de mostrarle el mundo de la radio y eligió seguir por ese camino. Rápidamente se convirtió en la voz de la juventud promocionando desfiles de modelos, bailes y todas las actividades que organizaban las escuelas para recaudar fondos.

¿Cómo fueron sus comienzos?

Comencé con un programa los fines de semana en Radio Nacional, después lo hacía todos los días y llegué a estar todo el día, hasta que en 1977 me nombraron locutor oficial de la emisora y obtuve el carnet habilitante del Comfer. Paralelamente seguía con mi programa, que fue innovador, con la incorporación de bloques de distintas temáticas y géneros musicales. Estuve hasta el 2000 y pasé a la FM Santa Teresita, donde me quedé 10 años.

¿Cómo fue irse a Chile con 12 años?

No tenía idea de lo que era despegarme del lado de mis padres y pasé una serie de problemas. Me fuí con una autorización escrita de mi padre y me tuve que quedar en Mendoza, ya que no podía salir hasta contar con un permiso firmado por escribano. Mientras tanto, la radio chilena me esperaba por horas mientras mis padres resolvían el percance. Fui invitado por un intercambio cultural, ya que era fanático de la radio chilena y cuando salía de la escuela corría a escucharla. Comencé enviándoles cartas y cuando llegué conversamos sobre mis conocimientos de folclore.



¿De dónde sacó esa pasión por la radio, lo cultural, la música?

Mi padre tenía una confitería en la que los fines de semana hacía bailes y yo tenía la facilidad de aprender a bailar solo con mirar. A los 5 años ya bailaba tango. Previo a viajar a Chile para el intercambio, había participado en el concurso de un programa de LV9 Radio Güemes, “Vístase gratis en Casa Davy”, en el que gané respondiendo preguntas de música popular norteamericana moderna. Fui uno de los pocos que ganó y salió en el El Tribuno en septiembre de 1963. Eso me dio coraje y supe que yo quería trabajar en radio, ensayaba leyendo las noticias del diario y me salía bien. Por eso yo creo que locutor se nace, no se hace, las condiciones se ven desde chico.

¿Cómo ve la radio de hoy?

La radio ha evolucionado muchísimo en todo lo que tiene que ver con lo técnico, pero antes se trabajaba mucho a pulmón, había que ser creativo y tener condiciones, no solo para hablar sino para adaptarse a todo. Había que ser un showman, y yo me lo creí. Los locutores ahora se encierran mucho y, aunque hay de distintos tipos, siempre parece que buscan imitar a alguien y no se distinguen.