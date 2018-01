Preparan el rodaj e de “Güemes, el sueño de una América libre”

Mariano Rosa y José Issa son los cineastas salteños que ganaron la Edición 2017 del Concurso Federal de Series de Ficción y Docuficción del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (Incaa). Ellos vienen trabajando juntos en un proyecto del segundo, también ganador de otro premio que comenzará a rodarse en abril.

Las condiciones para participar de este concurso les exigía presentar un proyecto donde cada una de las funciones estuvieran a cargo de distintas personas, para involucrar a la mayor cantidad de gente y que sea un trabajo en equipo. Así fue como se presentaron Issa como guionista y Rosa como productor responsable de “Güemes, el sueño de una América libre”. que resultó ganador de la Región Noa junto a una propuesta santiagueña.

La producción, que esperan que comience a rodarse a finales de este año o principios de 2019, será dirigida por Emanuel Moscoso, de Chulo Productora Audiovisual y Javier Flores de Cul de Sac Producciones. “Es un trabajo colectivo, por lo que tenemos dividido todos los roles. Dependemos mucho de los tiempos del Incaa, que tiene una agenda complicada en cuanto a la liberación de los fondos. Está con bastante retraso”, comentó Rosa.

Serán cuatro capítulos del género docuficción, con una propuesta que contará con momentos de realización ficcional y contenido documental de registros históricos. “Es como las nuevas producciones, donde lo podremos ver a Güemes personificado, actuando en relación a la historia y los documentos de lo que tenemos comprobado que realizó el líder gaucho y de repente podemos ir a una escena donde lo vemos a él vivo, dentro de su ambiente, generando cosas y volvemos a salir para tener una yuxtaposición permanente con lo documental”, describió Issa.

Ambos cineastas coincidieron en indicar que, si bien aun no están en una etapa de preproducción, saben que deberán contar con un número importante de personas, ya que puede haber grandes batallas como momentos de intimidad que cuenten todo. “La idea es no repetir lo que ya se vio, sino enriquecer la forma de contar nuestra historia. Todavía estamos en el proceso de darnos cuenta cuál es la manera en la que vamos a encarar la narrativa; es un proceso creativo que no termina”, indicaron.

Para los realizadores, los salteños siempre supimos de la calidad de nuestro héroe, por eso la importancia de esta propuesta con una mirada local. “Pocas veces un equipo salteño de realización tuvo la posibilidad de contar algo sobre Güemes con financiación del Incaa; solo hay un antecedente de Arroz”, indicó Rosa, quien además aclaró que las otras producciones están muy bien realizadas, “pero esto tiene otro valor”.

Trabajo para muchos

Mariano Rosa indicó que un proyecto como el que van a hacer significa un importante presupuesto que involucra a distintas áreas. “Es plata que viene para la provincia y brindará trabajo a distintos sectores.

Es un trabajo que no solo afecta lo relacionado con lo audiovisual sino también a todo un mundo que se sirve del cine para desarrollar su actividad, como a los que hacen carpintería, catering, alojamientos, escenario. Cuando se ponen a trabajar los engranajes del cine se mueve la economía en general. Permanentemente está devolviendo, por eso no debe ser considerado un gasto”, agregó Issa.

Para ellos, los gobiernos tienen una gran oportunidad de revalorizar el arte audiovisual, porque es una industria cultural.

Cine con vuelo propio

Ambos artistas coincidieron en destacar la necesidad de que las producciones salteñas cuenten con autonomía y no dependan solo de concursos, por lo que esperan que pronto pueda ver la luz un proyecto de Ley Audiovisual que preparó la Asociación de Realizadores Audiovisuales de Salta (Aras). Generaría una base próspera para que haya una nueva historia de los trabajadores del rubro en la provincia.

“La pelea para los realizadores salteños es muy dura y desigual, hay mucho trabajo que está muy centralizado en Buenos Aires y, desde las provincias, todavía no hay una soberanía para los trabajadores que potencie los proyectos. El diálogo entre la provincia y el Incaa debería tener mayor intensidad, los gobiernos brindar mayor apoyo para que el trabajo del cine tome vuelo propio”, destacó Issa.

Mariano Rosa comentó que “los realizadores seguimos trabajando en proyectos independientes o buscando financiación. Hay que pensar en el futuro tratando de ser críticos para que se pueda mejorar las cosas desde el Estado que es el que tiene acompañar y que vea que hay mucho material y potencial”.