Diego Fortuny: “Para llegar hay que demostrar todos los fines de semana”

En 2011, Diego Fortuny tuvo su año soñado con el seleccionado juvenil de Argentina, Los Pumitas, donde disputó el Mundial de Italia.

El hooker de Universitario Rugby Club había debutado un 24 de marzo ante Sudáfrica durante un amistoso y con 19 años llegaba a lo más alto de su carrera, con un presente increíble y un auspicioso futuro. Sin embargo, en el medio algo pasó, no tuvo la continuidad que creía -y quería- con el combinado nacional y, a medida que pasaron los años, ese sueño se fue nublando.

Jugador clave en la U y en el seleccionado salteño (Los Mayuatos, donde fue subcapitán en 2017), Fortuny siguió en carrera y un día recibió el llamado que ya no esperaba para una concentración nacional.

El 4 de enero llegó a Buenos Aires y desde entonces entrena junto a Argentina XV y Jaguares, la franquicia de la UAR en el Super Rugby. El sábado disputó un amistoso entre ambos equipos y marcó un try para el conjunto que tendrá participación junto a los mejores planteles de Nueva Zelanda, Sudáfrica, Australia y uno de Japón.

Además, hoy viaja rumbo a Los Ángeles, con Argentina XV, donde jugará contra el seleccionado de Estados Unidos, en la primera fecha del America’s Rugby Championship.

Antes de subir al avión, el salteño habló de todo con El Tribuno y si bien se mostró feliz por su presente, lo toma con calma y va “paso a paso”.

¿Cómo te sentís en esta nueva y sorpresiva etapa de tu vida?

Muy bien, por suerte, estoy feliz de tener esta oportunidad y enfocado en lo que viene, el viaje con Argentina XV al America’s Rugby Championship, donde vamos a jugar con Estados Unidos el próximo fin de semana.

En este tipo de entrenamientos podés relajarte, ¿o tenés una tensión permanente?

La verdad que esta semana estuve bastante cómodo. Hicimos mucho más contacto, se planteó el sistema de juego y en el amistoso entre Jaguares y Argentina XV había que plasmarlo de la mejor manera.

Te tocó ser parte de Los Pumitas en 2011 y en los años siguientes no tuviste continuidad, ¿qué te pasa por la cabeza al pensar que pasaron siete años del Mundial juvenil?

Esta nueva posibilidad fue una alegría enorme para mí. Me costó mucho esfuerzo y a medida que pasan los años se hace todo más difícil. Ahora solo debo aprovechar el momento.

Sos una persona muy ligada a tu club, a tus amigos de Universitario y a tu familia, ¿pese a disfrutar de lo que te toca, extrañás la vida en Salta?

Por supuesto que, como decís, se extraña el club, la familia y los amigos, pero el desgaste es tan grande que te queda poco tiempo para pensar, estás a mil siempre.

¿Cómo es un día tuyo desde que estás en Buenos Aires?

Estamos parando en un hotel y arranco muy temprano. A las 6.30 desayuno y luego voy al primer turno de entrenamientos que es rugby generalmente, mientras que a la tarde es más físico.

¿Difiere mucho el trabajo que realizás con Jaguares y Argentina XV respecto al que hacés en Universitario?

Se hace a otra intensidad, pero el trabajo en sí es similar. Lo que varía es el tiempo de recuperación y en todo lo que conlleva el alto rendimiento.

¿Qué les podés decir a tus compañeros o a jugadores salteños que sueñan con llegar a vestir la camiseta de Argentina?

Que todo el que trabaja y se esfuerza lo puede conseguir. Si querés llegar, tiene que generarse la oportunidad y demostrarlo todos los fines de semana.

Pasó casi un mes desde que te fuiste, ¿te sentís dentro del plantel nacional?

Es verdad, estoy desde el 4 de enero, pero no me relajo porque acá vas semana a semana, paso a paso y tenés que darlo todo, es la única forma de crecer y tener un buen rendimiento.

¿Cómo te tratan los históricos jugadores como Agustín Creevy, Pablo Matera y muchos otros que juegan en Los Pumas?

El trato que tuvieron desde el primer día es excelente y estoy muy agradecido. Te hacen sentir uno más en los planteles.

Por tu posición es complicado encontrar a jugadores de tus características, ¿se complica más o es una ventaja a la hora de pensar en consolidarte dentro del grupo?

Ser hooker es tener la responsabilidad, por ejemplo, de tirar el line. Es importante para la obtención en sí y aprender lo que más se pueda con grandes jugadores y el cuerpo técnico.

¿Sos consciente que si hacés un buen desempeño, las puertas de Jaguares para el Super Rugby se van a abrir?

Lo que más pienso es en dar lo mejor de mí y tratar de que ese rendimiento ayude al equipo. Creo que lo demás llega solo, pero ahora me enfoco en el objetivo que tenemos con Argentina XV.

¿Cómo sigue la competencia en el America’s Rugby Championship?

Después, Argentina XV juega contra Chile en Ushuaia, con Uruguay en Punta del Este, ante Canadá en Jujuy y cierra con Brasil allá. Es un plantel de 36 jugadores, por eso nadie tiene su puesto ni el viaje asegurado, esto es de todos los días.