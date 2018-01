Una diputada kirchnerista trató de ridícula a Juliana Awada y de zorra a Máxima

La diputada kirchnerista de la provincia de Chubut Viviana Navarro insultó a través de las redes sociales a la primera dama Juliana Awada y a la reina de los Países Bajos, Máxima Zorreguieta, después del encuentro que las mujeres mantuvieron en Davos, Suiza, en el marco de la gira del presidente Mauricio Macri.

Además de los insultos, la publicación de la diputada abunda en faltas de ortografía y posee una redacción errática: “Hay!!!! que importante que estas dos pelotudas se estén disputando a ver cual de las dos se disfraza más!! La zorruda!! No vive en arg. Y la otra ridícula se caga en lo que le pasa a la gte en su país a!! A cual de las dos más conchudas!!”, escribió en respuesta a una nota de Infobae que deba cuenta del “duelo de estilos” entre la reina holandesa y la primera dama argentina.

Tras recibir una oleada de críticas, la diputada Navarro borró su publicación y pidió disculpas por el violento mensaje, esta vez con mejores modales, más acorde a una legisladora, aunque con una ortografía y una redacción igualmente confusas: “Se que ofendí al género faltándole el respeto a la Sra. Del Presidente y a la Sra. Máxima Z.se que no estuvo bien !! Me deje llevar por la foto y me enojo !! Pido disculpas públicamente!! Al género femenino está mal tratarnos mal entre mujeres DISCULPAS!!!”.

Se que ofendí a genero faltándole el respeto a la Sra. Del Presidente y a la Sra.Maxima https://t.co/kquaGtZIb1 que no estubo bien !! Me deje llevar por la foto y me enojo !! Pido disculpas públicamente!! Al género femenino está mal tratarnos mal entre mujeres DISCULPAS!!! — Viviana Navarro (@cieloazul1519) 26 de enero de 2018

Navarro es parte del bloque del Frente para la Victoria en la Legislatura de Chubut, exhibe una fotografía junto al ex presidente Néstor Kirchner en sus perfiles de redes sociales, y ya ha protagonizado, en el pasado, otros escándalos mediáticos, como cuando mostró su dedo mayor -gesto popularmente conocido como fuck you- a quienes asistían a una sesión de la legislatura chubutense o por haber pedido viáticos para ir a comer cordero a la Fiesta Nacional del Cordero en Puerto Madryn.