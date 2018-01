VIDEO: Un cuidador de un zoológico llevó a una osa en su camioneta a comer helado

Un video muestra como el personal del zoológico de Alberta, Canadá, lleva a un oso al autoservicio de un Dairy Queen por un cono de helado. El oso es un Kodiak llamado Berkeley que vive en el Discovery Wildlife Park en el sur de Alberta. Según lo explicó el personal, fue el primer cumpleaños del oso hace un par de días, así que le dieron la oportunidad de escoger su helado favorito, una ocasión que el zoológico decidió filmar. El video muestra a Berkeley sacando su cabeza por la ventana de una camioneta mientras un hombre le da a probar un helado por la ventana del autoservicio.

Además, otro video apareció en la red, compartido por Dairy Queen de Innisfail, el cual eliminaron, que muestra a una empleada del Discovery Wildlife Park dándole de comer al oso un pastel de helado entero.

Esta acción forzó al gobierno a investigar, por lo que el departamento de Parques y Medio Ambiente y el de Peces y Fauna Silvestre de Alberta confirmaron la investigación. Un portavoz incluso llamó al incidente “un hecho perturbador”. El zoológico decidió levantar el video.

El oso nunca conoció el mundo salvaje, ya que nació en cautiverio de padres que vivieron en una situación similar. La CBC habló con una experta en osos que llamó al video irresponsable y dijo que el pastel de helado “no es parte de su dieta natural, y tampoco es natural que un oso esté comiendo un pastel de helado en medio del invierno cuando debería estar durmiendo”.

“Es un reto en nuestros parques y áreas protegidas enseñarle a la gente que visita estos lugares o que vive aquí en Alberta que no debemos darle de comer a los animales, que no les damos de comer a los osos”, señaló Kim Titchener de Bear Safety & More. “Necesitamos conservarlos y protegerlos, y respetarlos”, agregó.

Discovery Wildlife Park respondió a las críticas de que su video fue imprudente, alegando que el Dairy Queen estaba cerrado cuando llevaron al oso en la camioneta. Es por eso que no hubo peligro para el público, dijo un representante del parque, según informa la página Vice.com.