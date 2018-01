Febrero llegará con más lluvias

Teniendo en cuenta que se superó la cantidad de precipitación esperada para enero, febrero -al parecer- continuaría con la misma tendencia. Es que hay alerta meteorológica para los últimos días del mes y confirma uno de los enero más lluvioso de los últimos 4 años.

Desde el Servicio Meteorológico Nacional -con base en el aeropuerto-, informaron sobre un alerta meteorológica con lluvias, tormentas y probabilidad de granizo, sobre todo para la zona este y centro de la ciudad de Salta. Las lluvias seguirían hasta el jueves.

Omar Estevanelli, meteorólogo del aeropuerto, indicó ayer que "va a haber mejoramiento temporario, tal vez veamos un poco de sol por una o dos horas". Sin embargo, el viernes estaría nublado.

De mantenerse las lluvias, provocaría que las estadísticas de enero se disparen aún más y superen por un amplio margen lo proyectado. Desde el aeropuerto indican que ya se llegó a 201,7 mm de lluvia en lo que va de enero.

Según el meteorólogo Ignacio Nieva, si continúa lloviendo como se prevé, se estaría llegando y sobrepasando el promedio histórico mensual de entre 180 y 190 mm.

Según las diferentes informaciones sobre lo registrado el año pasado: 153 mm, según meteorología del aeropuerto, y 183 mm según Nieva, se puede afirmar que durante el mismo mes en el 2017, llovió menos.

En cambio, durante 2016 llovió más, 243 mm. Pero si se cumple con lo que advierte el alerta meteorológico para los próximos días, se podría incluso superar los números de ese año y del 2014. Estos años fueron los que hasta ahora habían registrado mayor precipitación luego del catastrófico 2013, que llegó a 275 mm, y dejó un caos en la ciudad.

Por no haber terminado aún el mes y haber superado de todos modos los milímetros proyectados, se espera que febrero venga igual que enero: lluvioso. Los diferentes meteorólogos afirman que no pueden proyectar a tan largo plazo lo que se espera para el próximo mes. Sin embargo, Estevanelli, prevé que podría ser igual, porque "cuando precipita mucho en enero, febrero lo acompaña con la misma cantidad de agua", y pone de ejemplo lo que sucedió el año pasado, cuando se registró un promedio de 153 en enero, y febrero continuó con la misma línea en 152 mm.

La media mensual para febrero, según los diferentes servicios meteorológicos, se ubica en 150 mm. Enero suele ser el mes más lluvioso del año, y este no fue diferente. No hubo una semana entera en que no se registrarán lluvias. La que mostró mayor cantidad de agua fue la tercer semana del mes. Esto complicó a algunos barrios y asentamientos, e incluso al turismo.

Además de las lluvias, para los próximos días el Servicio Meteorológico Nacional informa que a partir de mañana se espera el "pasaje de un nuevo frente frío que tenderá a estacionarse sobre el centro-norte del país".

Los afectados que deja el lluvioso enero

Enero comenzó con una de las primeras lluvias fuertes en la tarde del viernes 5, en el que se registraron diferentes accidentes. El mayor fue en la curva del INTA, donde un camioneta chocó contra un colectivo, hubo otro en El Encón, en el ingreso a Salta y en la avenida Bolivia. Entre tantas víctimas que atender, el hospital de Cerrillos, el Papa Francisco, y el San Bernardo mostraron falencias en casos de emergencia.

La última lluvia del viernes pasado afectó a Cerrillos, donde hubo 34 evacuados, entre ellos 10 niños. Algunas calles del centro se inundaron por basura en la bocacalle. En el barrio Unión una familia fue evacuada. También en zona norte avenidas principales de diferentes barrios eran ríos.