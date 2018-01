No hubo un cierre para el trabajo de investigación

Gloria Plaza es una de los tres auditores convocados por el Concejo Deliberante. Los otros dos son el geólogo Carlos Manjarrez y la ingeniera en Recursos Naturales y Medio Ambiente, María Mesilla, quienes no asistieron a la audiencia. "Nuestra primera etapa era pedir registros en todos lados para revisarlos. (la Secretaría de) Recursos Hídricos mandó una orden de que no nos dieran información. Solo nos dieron la mayor parte de los registros de la Fueguina, que los hacía un laboratorio. Nosotros habíamos pedido hacer control y monitoreo del relleno sanitario", dijo la ingeniera química.

"En el informe está todo de lo que se hace registro y de lo que no se hace. Se revisó ampliamente todo y se dio oportunidad a descargo. Yo presenté como un estado final de la auditoría pero le puse "informe preliminar' porque una, para hacer el cierre, tiene que reunir a todos los actores -el Ejecutivo municipal, el Concejo Deliberante y Agrotécnica Fueguina- para ver los resultados y levantar hallazgos", señaló Plaza.

"Creo que el error más grande ha sido cerrarnos las puertas y no poder terminar la auditoría. En noviembre envié una nota al Concejo para decir que tiene carácter de final porque ellos no contestan y no hubo reunión de partes. El informe de auditoría se hizo para mejorar la situación y yo quiero que se cierre", aseguró.

Reducción en origen

Gloria Plaza, especialista en auditoría socioambiental, evaluó que el relleno sanitario -el sistema que existe en Salta capital- no es la única opción de gestión de residuos. "En realidad, para los países que han decidido hacer bien las cosas, el relleno sanitario es la última instancia".

La ingeniera química consideró que "hay que trabajar mucho en la reducción en origen y en el aprovechamiento, que son todas las instancias de reciclado, que se puede hacer y genera trabajo". "Es importante para toda la sociedad un cambio de política en el manejo de los residuos y de eso en la audiencia no se habló nada", cuestionó.

Plaza contó que un gran porcentaje de la basura del San Javier consiste en residuos peligrosos. "Nosotros veíamos celulares destrozados. Los residuos peligrosos tratados también van al relleno. Se tiene que controlar lo que entra al relleno sanitario. La Provincia considera que no tiene competencia", lamentó

Con respecto a las denuncias de los vecinos por problemas de salud, consideró: "Todos tenemos derecho a (tener) calidad de vida pero acá es la ley del más fuerte y del que presenta un mejor escenario y no buscamos la verdadera solución. Hay muchas cosas que se pueden solucionar", observó.