Urtubey viaja hoy a Perú por la crisis del Ingenio San Isidro

El gobernador Juan Manuel Urtubey emprenderá hoy a primera hora un viaje con rumbo a Perú, donde tiene previsto reunirse con los propietarios del grupo Gloria, dueños del ingenio San Isidro ubicado en Campo Santo.

El objetivo del viaje será mediar en la crisis y tratar de obtener una salida al anunciado cierre de la fábrica, que los gerentes locales de la firma efectuaron hace un par de semanas, con el pedido de un procedimiento preventivo de crisis que enviaron al Ministerio de Trabajo de la Nación.

Urtubey viajará a Lima acompañado del jefe de Gabinete de ministros, Fernando Yarade. Ambos viajaron anoche a Buenos Aries y a primera hora emprenderán viaje a Perú.

Urtubey ya había anticipado esa reunión la semana pasada, cuando dijo que, de ser necesario, viajaría a hablar con los dueños del ingenio para tratar de hallar una salida al cierre anunciado.

Finalmente, y como una clara muestra de la crisis y de la determinación de la firma de cesar definitivamente las actividades en el ingenio, el mandatario emprende este viaje para tratar de mediar en el conflicto, advirtiendo de antemano que la posibilidad de una expropiación del ingenio por parte del Estado es algo imposible.

Con este condicionante el Gobierno de la Provincia intentará un diálogo con las esferas de la compañía para tratar de llegar a un acuerdo y que el conflicto "se resuelva de la mejor manera posible".

La determinación del grupo peruano Gloria, propietario del ingenio, de paralizar definitivamente la actividad en Campo Santo fue corroborada por el propio gobernador Juan Manuel Urtubey.

El mandatario señaló que en el informe de hace dos semanas que presentó la compañía, dentro del procedimiento de crisis figuran los últimos tres balances con importantes pérdidas, lo cual habría llevado a la determinación de cerrar la fábrica.

El impacto socioeconómico que esto provocaría en toda la región ha causado seria preocupación en el Gobierno, a tal punto que Urtubey anunció su intención de dialogar personalmente con los dueños de la empresa.

"Para nosotros es importante garantizar que el ingenio funcione. Obviamente, no podemos obligar a un dueño a que haga algo que no quiere hacer, pero vamos a apelar a la buena voluntad de los propietarios y trabajadores para garantizar que, si no es voluntad de este grupo económico seguir, que se pueda transferir a otro para mantener las fuentes de empleo", sostuvo Urtubey.

Este parece ser el objetivo con el que Urtubey partirá hoy rumbo a Lima, ya que son pocas las probabilidades de que el grupo Gloria dé marcha atrás en una relación como esta.

Reunión

Por otro lado, este miércoles se desarrollará en las oficinas del Ministerio de Trabajo de la Nación la primera reunión conciliatoria entre la empresa y los trabajadores azucareros. La convocatoria surgió luego de que el Gobierno nacional notificara al gremio sobre el procedimiento preventivo de crisis al que la firma pidió acogerse.

Por su parte, desde el gremio anticiparon que luego de esta reunión comenzarán las marchas y protestas por la crisis.