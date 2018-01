Grammy 2018: Bruno Mars ganó a la canción del año

La 60 edición de los premios Grammy, los más importantes de su género, consagró a los cantantes Bruno Mars y Kendrick Lamar como los favoritos de la industria musical.

En la gala, Kendrick Lamar cosechó los premios al mejor video musical y mejor canción de rap por "Humble.", una canción de su álbum "DAMN." donde comenta con humor su fama y se presenta como Jesús en "La última cena", y dos premios por mejor actuación de rap, uno de ellos con Rihanna.

Bruno Mars, por su parte, se llevó el trofeo a la Canción del año, dejando así sin premio a "Despacito", hit latino que consiguió importantes nominaciones en los Grammy 2018.

La ceremonia de los Grammy 2018 inició con un número musical de Kendrick Lamar en colaboración con la banda U2.

La potencia de esta colaboración tuvo un matiz con la entrada, poco después, de Lady Gaga. La cantautora, sentada al piano, interpretó "Joanne", una canción en memoria de la fallecida hermana de su padre. La artista luego abandonó el piano para cantar "Million Reasons", tema por el que fue nominada en el Grammy 2018, junto al productor y guitarrista Mark Ronson.

El siguiente número musical fue protagonizado por Sam Smith, quien cantó "Pray", corte de su más reciente álbum de estudio. Luego fue turno de country con Little Big Town. Ellos cantaron "Better Man", tema escrito por Taylor Swift por el que recibieron un Grammy, en la ceremonia no televisada, minutos antes de la gala en vivo.

En homeneje a las estrellas del rock fallecida en 2017: en especial Fats Domino y Chuck Berry, los artistas John Batiste y Gary Clark Jr. cantaron un mix de temas que incluyeron "Aint' That a Shame".

SABOR LATINO

Un momento especial para la comunidad latina fue la presentación en vivo de "Despacito", tema de Luis Fonsi y Daddy Yankee que fue el único en español nominado en las principales categorías de los Grammy 2018.

"Vaya, nunca había escuchado esa canción", dijo en son de broma James Corden tras la presentación de los puertorriqueños. "Hagan lo que hagan, ellos tienen un éxito entre manos", añadió luego el conductor de televisión.

El turno luego fue para Donald Glover, actor y guionista que ha demostrado también tener talento para la música. Él usa el nombre artístico de Childish Gambino. Su presentación fue una de las más comentadas en redes sociales.

Pink tomó la posta para cantar "Wild Hearts Can't be Broken". A diferencia de presentaciones anteriores, en las que ha realizado performances acrobáticas, la artista salió vestida con una sencilla camiseta blanca y cantó con ayuda de una traductora de lenguaje de señas.

Tras anunciarse la categoría central de country, la ceremonia le rindió homenaje a las víctimas de los atentados terroristas que se perpetraron en conciertos como el de Ariana Grande en Manchester y el del festival de música country en el que se presentaba Jason Aldean.

La gala continuó con Kesha y una emotiva interpretación de "Praying", su himno contra el sexismo y la violencia, junto a artistas invitadas, ente ellas Camila Cabello y Dolly Parton.

En tanto, el argentino Pablo Ziegler ganó en el rubro "latin jazz"

Estos fueron los premios anunciados durante la ceremonia televisada:

ÁLBUM DEL AÑO:

Ganador:

Nominados:

"Awaken, My Love!" de Childish Gambino

"4:44" de Jay Z

"DAMN" de Kendrick Lamar

"Melodrama" de Lorde

"24K Magic" de Bruno Mars

CANCIÓN DEL AÑO:

Ganador: "That's What I Like" de Bruno Mars

Nominados:

"Despacito", de Luis Fonsi.

"4:44" de Jay Z.

"Issues" de Julia Michaels

"1-800-273-8255" de Logic

GRABACIÓN DEL AÑO:

Ganador:

Nominados:

"Redbone" de Childish Gambino

"Despacito" de Luis Fonsi y Daddy Yankee junto a Justin Bieber

"The Story of O.J." de Jay Z

"HUMBLE" de Kendrick Lamar

"24K Magic" de Bruno Mars

Mejor álbum de rap:

"DAMN" de Kendrick Lamar.

Mejor performance de rap:

"Loyalty." de Kendrick Lamar y Rihanna.

Mejor artista nuevo:

Alessia Cara.

Mejor interpretación pop solo:

"Shape of You" de Ed Sheeran.

Premio a la innovación en educación musical:

Melissa Salguero (Bronx, Nueva York)

Mejor álbum de comedia:

Dave Chappelle.

Mejor álbum country:

Chris Stapleton.