Santiago Silva expresó su satisfacción por haberse incorporado como nuevo refuerzo de Talleres de Córdoba y aseguró que se entrena "como si tuviera 20 años" para ganarse un lugar en el equipo.

"Lo que voy a aportar es mucha experiencia. Me gusta charlar mucho con los chicos y contagiar. Me entreno como si tuviera 20 años, a la par del grupo", manifestó Silva en conferencia de prensa.

El delantero uruguayo, de 37 años, asumirá un nuevo ciclo en el fútbol argentino luego de su paso por Universidad Católica de Chile durante el año pasado. "Conozco cómo se juega acá y daré lo máximo", indicó el atacante "charrúa".

"Desde el recibimiento que me hicieron en el hotel y en la presentación de la camiseta estoy sorprendido de esta institución. Mis compañeros me trataron de maravillas y la expectativa es mucho mejor de la que ya tenía", manifestó el "Tanque" Silva, quien se sumó a las incorporaciones del equipo cordobés junto con Facundo Medina y Alexis Messidoro.

Talleres de Córdoba es el octavo club de Silva en el fútbol argentino, después de jugar en Newell's Old Boys (2005), Gimnasia La Plata (2006-2007), Vélez (2007-2008 y 2010-2011), Boca (2012-2013), Lanús (2013-2015), Arsenal (2015) y Banfield en dos etapas (2009 y 2016).