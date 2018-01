Dos muertes similares en Salta

El 8 de noviembre de 2016 un turista jujeño perdió la vida después de caer desde treinta metros de altura.

Héctor Horacio Mazzei, el instructor que cayó en el parapente junto con el turista que falleció, aseguró entonces que el equipo que utilizaban estaba en buenas condiciones y que el viento produjo el accidente. El caso de 2016 ocurrió en la misma zona donde murió en 2009 un turista inglés practicando este deporte.

"Salimos a volar y, por cuestiones del viento, descendimos hasta un árbol. No nos caímos desde 30 metros como se dijo, sino que, volando en una posición controlada, nos apoyamos sobre un árbol. Al no tener más sustentación con la vela, nos caimos al piso. Fue una caída desafortunada porque el árbol no sé si tenía más de tres metros", describió Mazzei a El Tribuno.

Javier Revollo tenía 40 años y era de Jujuy. El 23 de octubre contrató los servicios del instructor para volar en parapente en el cerro Ala Delta, en la zona del barrio Autódromo. Cerca de las 18.15, ambos cayeron al piso.

El turista, con un traumatismo de tórax, quedó internado en el hospital San Bernardo y a la madrugada falleció a raíz de una "insuficiencia respiratoria por distrés respiratorio y contusiones pulmonares".

Sobre el lugar en el que ocurrió el accidente, donde ya había fallecido un turista, dijo que "no es una zona de riesgo y reúne todos los requisitos de seguridad necesarios".

El caso de fines de 2009

El turista inglés David Mather, de 28 años y oriundo de Londres, falleció el 31 de diciembre de 2009, a eso de las 17.30, cuando cayó al vacío desde un parapente en el que viajaba junto a Mario Poodts, un instructor de la empresa local de turismo aventura "Amazing Mountains".

Poodts y Mather despegaron desde una rampa que se halla en la ladera este del cerro San Bernardo, utilizada habitualmente por los aficionados a este deporte, con el propósito de sobrevolar la zona del barrio Autódromo.

Sin embargo, y de acuerdo a testimonios, apenas se lanzaron al vacío Mather comenzó a gritar de manera descontrolada, ya que se le desprendió el arnés y en su desesperación intentaba agarrarse de los caños que sostenían a Poodts, quien, a su vez, trataba de asir el cuerpo del joven que finalmente cayó en un jardín.

Dos de los tres responsables fueron condenados a 3 años de prisión en suspenso y una indemnización de unos 800.000 pesos