En la jornada de ayer, al menos 20 empleados contratados por el municipio de General Güemes recibieron la ingrata noticia de que sus tareas habían cesado en la comuna.

Frente a esta situación y al no poder mantener una reunión con la intendente Alejandra Fernández, desde el gremio de UPCN anunciaron el inicio de un paro por tiempo indeterminado en repudio a los despidos y en resguardo de la fuente laboral.

Los empleados no fueron notificados en forma previa y simplemente cuando se presentaron para iniciar la jornada de trabajo fueron informados de la decisión adoptada por el Ejecutivo.

"Nosotros consideramos que se trata de despidos por más que digan que son contratos vencidos. Debido a que cada trabajador supera los dos años de servicios, cuando la ley dice que todo empleado contratado una vez que cumple un año de servicio debe pasar a planta permanente. Esto no se cumplió y ahora pagan las consecuencias", declaró el secretario general de UPCN, Gerónimo López.

De acuerdo a lo aprobado en la asamblea realizada cerca del mediodía, el gremio municipal dará inicio a partir de hoy un paro por tiempo indeterminado, medida que se mantendrá hasta que todos los empleados despedidos sean reincorporados a sus puestos de trabajo.

También el gremio de ATE estuvo junto a los trabajadores despedidos. En este sentido, José Arce dijo: "Nosotros sabíamos que esto iba a pasar, pero le pedimos a la intendente que nos convoque para participar de la evaluación de cada trabajador, además le queríamos presentar otras alternativas para achicar el presupuesto como se lo exigen a nivel provincial, sin perjudicar a la masa trabajadora, pero no nos convocaron".

Para los gremios, no hubo un estudio de la situación de los empleados despedidos, porque entre ellos hay madres con hijos con discapacidad y empleados con una foja de servicio excelente.

La reunión con la intendente Fernández no pudo ser posible en el día de ayer debido a que se encuentra en la provincia de Corrientes por las fiestas de Fin de Año.

El secretario de Gobierno, Walter Segerer, hizo referencia a esta situación expresando que no se trata de despidos. "Debemos aclarar que no hay personas despedidas. Sí hay contratos que vencieron a fin de año y que por esta situación de ajuste a muchos de ellos no se les va a renovar", expresó el funcionario.

También negaron la posibilidad de que los despidos hayan sido seleccionados a dedo. "Tampoco fue a dedo que se hicieron las cosas. Nosotros le pedimos a cada jefe de área que informe sobre el desenvolvimiento de los empleados en la función asignada; en base a eso y a la situación de legajo de cada uno, se tomó la decisión de renovarles o no el contrato", manifestó Segerer.