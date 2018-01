Confirmado: la nafta sube antes del fin de semana

El titular de la Cámara de Empresarios de Combustibles, Raúl Castellanos, finalmente confirmó los rumores crecientes sobre un aumento en los combustibles. "No hay información oficial pero el incremento será de entre un 6 y un 7%" dijo en entrevista con radio La Red y anticipó que se concretará "antes del fin de semana".

"La última palabra en el incremento la tiene YPF. Es la que toma la decisión de cuándo subir y en qué porcentaje hacerlo ya que tiene un 53% de participación en el mercado. El resto de las empresas acompaña. Esto siempre es así y más ahora que el precio de los combustibles está liberado", detalló.

El empresario señaló que, tomando en cuenta el aumento del precio del dólar y del petróleo, “el encarecimiento del precio del combustible es de entre un 12 y un 14%”. El aumento, por lo tanto, no absorbe ese costo, pero indicó que "las petroleras han decidido sólo trasladar una parte de ese encarecimiento al precio".

Sobre el impacto del aumento en el consumo, Castellanos dijo que si bien “el concepto de llenar el tanque” ya casi no existe, no ha habido grandes variaciones. “En el año que terminó no hubo caída en la venta de combustible, de hecho hubo una pequeña suba, del 5%, respecto de 2016”, finalizó.

Las ventas con tarjeta de crédito

Castellanos también analizó la decisión de los estacioneros independientes de no recibir más tarjetas de créditos para sus ventas a partir de enero. "Nosotros tenemos un conflicto importante con las tarjetas de crédito. Hoy vender con ese recurso es deficitario", enfatizó Castellanos. En esa línea, explicó: "La comisión que cobran las tarjetas llegan al 20% del margen bruto de las estaciones de servicio y, lo que es más gravoso, las ventas las cobramos un mes más tarde". Para el empresario la solución pasa por dos caminos: "Necesitamos una comisión más baja y un plazo de acreditación más corto". Y finalizó: "Aquí nomás, en Uruguay, el plazo de acreditación de las ventas con tarjeta de crédito es de 48 horas y no de 28 días, como en Argentina. Y la comisión es mucho menor".