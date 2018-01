¿Crisis entre Verónica Lozano y Corcho Rodríguez?

Después de mucho tiempo, Verónica Lozano no celebrço el nuevo año en Punta del Este. En esta oportunidad, la conductora celebró en París junto a Antonia, la hija de 7 años que tiene junto a Jorge Rodríguez.

Sin embargo, lo que más llamó la atención no fue su ausencia en la chacra Yellow Rose de la localidad uruguaya, sino que en la imagen que Vero compartió en las redes en Francia, no se lo ve a Corcho.

Vale recordar que hace unos meses, el empresario que fue pareja de Susana Giménez en el furor del juego de los teléfonos y el “Hola Susana”, quedó involucrado en la causa que investiga coimas de la empresa Odebrecht. E inclusive Vero, en alguna expresión esbozó que su historia no es la óptima.