Ginóbili y un triple tan increíble y perfecto que lo tuvo que explicar a los árbitros

Emanuel Ginóbili tiene reservada una jugada para el asombro en cada uno de los partidos de esta temporada. A los 40 años, el argentino parece haber perfeccionado su magia y en su última presentación -aunque ayudado por el azar- hasta regaló una acción que, de tan sorpresiva, ni siquiera pudo ser entendida por los otros protagonistas del partido.

Manu recibió la pelota en el perímetro cuando transcurrían los últimos segundos del tercer cuarto del partido que San Antonio le ganaría a Nueva York por 100 a 91. Ensayó entonces un pase para intentar que su compañero LaMarcus Aldridge realizara un alley oop, pero la pelota viajó directamente hacia dentro del aro.

Hasta ahí, una acción fortuita que sumaba tres puntos para su equipo. Pero el asombro continuaría por lo que iba a pasar dentro de la cancha.

Lo más divertido de la situación fue que los jugadores de Nueva York tomaron la pelota luego del triple y, en lugar de reponer desde el fondo, siguieron jugando como si la pelota hubiera rebotado en el aro.

Pero no solo fueron los locales quienes no advirtieron que la pelota no había entrado, sino que los árbitros y hasta los propios compañeros de Manu continuaron con el juego.

El argentino tuvo entonces que protestar airadamente para que los árbitros convalidaran la canasta. Mientras, desde un costado del campo, el técnico Gregg Popovich se reía, feliz por haber presenciado otra obra maestra de Manu, esta vez ayudada por la buena fortuna.