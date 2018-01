Gimnasia y Tiro regresó envuelto en optimismo

Se puso en marcha. Gimnasia y Tiro inauguró su segundo ciclo, el cual apunta a la preparación física, pensando en el octogonal del primer ascenso del Federal A y la Copa Argentina.

El plantel albo volvió a los entrenamientos, como se preveía, sin la presencia de Mauricio Scaglia (ya no regresará) y de Raúl Poclaba quien arregló su continuidad y se sumará hoy al plantel que conduce Víctor Riggio.

“En la primera práctica uno destaca toda las ganas que le ponen, el plantel llegó en excelente condiciones y arrancamos con mucho optimismo por las expectativas que tenemos”, dijo el Tano Riggio, el diálogo con El Tribuno, al finalizar la práctica matutina de ayer en el Gigante del Norte.

El albo trabajará estos días en las instalaciones del club y a partir del domingo quedará concentrado en el hotel Aybal, para realizar la parte más exigente de la pretemporada.

Tras la confirmación de que llegará como refuerzo Daniel Néculman (delantero) y a la espera de un volante, Riggio tiene que definir su ayudante de campo. El primero en la lista es José Yocca, a quien conoce y luego están Sergio Maza o Carlos Castilla, que dirigen en las inferiores en el club. “El domingo va a estar en la concentración para trabajar, viene uno porque nos hace falta”, aseguró el Tano, con respecto a su nuevo colaborador.

“Comenzamos con el mismo optimismo de los otros siete equipos, queremos ser protagonistas en esta parte del torneo”, destacó Riggio y luego analizó: “Me parece que todo el torneo tiene importancia pero Gimnasia está en la parte más corta donde se clasificó y es más prioritaria. La otra (reválida) no deja de ser importante”.

El técnico de Gimnasia ya está estudiado a sus primeros rivales del octogonal: “Estoy abocado a Sportivo Belgrano y Central Córdoba, hoy (por ayer) comenzamos a hablar de ellos”, dijo Riggio.

En el análisis del DT albiceleste, no sería determinante ganar como local. “El torneo pasado varios equipos tuvieron mejores actuaciones de visitantes, nosotros hicimos muy buenos partidos, a otros le costó un poco más de local. No creo que en el octogonal se marque tanto una diferencia por la localía, los rivales son parejos”, sostuvo el Tano.

Por último, Víctor Riggio, expresó: “La semana que viene vamos a hacer dos amistosos a confirmar, antes jugar Copa Argentina. El primer partido con Juventud será con titulares, nos va a venir bien”.