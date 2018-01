Juventud Antoniana arrancó con Módica a la cabeza y seis jugadores menos

No sorprendió. La dirigencia antoniana había anunciado importantes bajas en el plantel. A las deserciones en el grupo que desde ayer conduce el flamante DT Gustavo Módica (asumió a las 16.30), Tomás Assennato, Juan Lovato, Adrián Reta, Hernán Lillo, Luciano González, se sumó en las últimas horas de Maximiliano Gómez.

Una merma importante de jugadores, por lo que la dirigencia tuvo que tomar cartas en el asunto ante el hecho de no haber clasificado a la segunda fase del Federal para pelear por el ascenso directo, la expectativa comenzó a disminuir, de tal forma que esta determinación permitirá encontrar un poco de oxigeno en la faz económica.

De todos modos, en el primer día de trabajo bajo el mando de Módica, hubo una cara nueva en el plantel santo. Se trata de Javier Marín, el refuerzo tucumano proveniente de Independiente de Hipólito Yrigoyen. “Hace como 20 días me llamó el profe Gustavo (Módica) y tuvimos una charla. Me dijo que podía haber una posibilidad y se terminó dando”, manifestó el nuevo jugador de Juventud Antoniana. Con respecto a sus características con el juego, explicó: “Juego de volante por derecha o por izquierda, algunos partidos por el Federal B los hice de lateral. Soy ofensivo, digamos, siempre, con mucha actitud, mucho trabajo.Trabajo mucho para el grupo”.

Habló también de la charla que tuvo con el técnico. “Me encontré con un buen grupo. Con un cuerpo técnico que me habló bien. Me dijeron que entrene tranquilo, hay que tratar de cumplir con el objetivo en este temporada”, dijo.

Se le recordó que viene de jugar un Federal B. “Exactamente, en Independiente de Hipólito Yrigoyen. Y es la primera vez que voy a estar en un club que participa en el torneo Federal A. Es como yo digo, el jugador profesional entrena para las oportunidades. Esto no es de ahora, uno siempre entrenó para las posibilidades y siempre estuve entrenando para hacer un buen torneo y que el teléfono de suene”, dijo. Entre los ausentes de ayer figuran Gustavo Ibáñez, Gonzalo Menéndez y Lucas Espíndola.

El colombiano Yony Angulo no entrenó porque se recupera de una lesión; mientras que hoy, desde la directiva, se informó que el experimentado defensor Juan Pablo Cárdenas se sumará a las prácticas.