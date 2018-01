Denunciaron a Central Norte ante un posible fraude

Pasaron 15 días desde la final que Central Norte perdió frente a Racing de Córdoba. Un partido que volvió a marcar otro fracaso deportivo en el club y que también generó polémicas y malestar en los hinchas, especialmente en los socios que se vieron perjudicados. Un grupo de simpatizantes que pagan su cuota mensualmente a tiempo recurrieron ayer a Defensa del Consumidor para denunciar a Central Norte y sus dirigentes ante un posible fraude.

Sucede que estos socios compraron sus entradas para ver al equipo en la final del Federal B, el viernes 22 de diciembre, pero luego les rechazaron dichos boletos en las puertas del propio club.

Carlos Morello, en diálogo con El Tribuno, confirmó que dos personas concurrieron al organismo. “No tenían toda la documentación, pero dijeron que iban a volver. Fueron dos, pero son más porque la semana pasada recibimos muchas consultas, como veinte”, explicó.

Sobre si estos hinchas recibieron algún asesoramiento, el funcionario manifestó: “Compraron y cuando quisieron entrar les dijeron que eran truchas, eso es lo que expusieron. Ellos aseguran que las adquirieron en el club”.

Morello, también hincha y socios de Central Norte, dijo: “Yo estuve en la cancha y no tuve ningún problema”

A todo esto, el presidente Héctor Defrancesco se recluyó en completo silencio desde aquella final, atendió solo a algunos allegados y luego se tomó unos días de descanso.

Pero el directivo Beto Gallo, por la exposición de la gente, dejó en claro una postura. “Vi por las redes sociales el reclamo, Central Norte no vendió más de 4.000 entradas. Al club no llegó ninguna nota. No hicieron ninguna presentación. No es responsabilidad de Central Norte que no hayan podido ingresar y de lo que sucedió afuera de la cancha. Llegado el momento, vamos a analizar en forma particular cada caso”, dijo.

En lo futbolístico, Central Norte, consumado el desacierto de no ascender de categoría, tiene que volver a rearmar el plantel, con la designación de nuevo técnico ante la partida de Norberto Acosta y por la cercanía para jugar los partidos por la Copa Argentina frente a Pellegrini.

Hubo un tanteo para que Cristian Zurita fuera el DT, pero lo más probable es la designación de Ramón Apaza.