No emergen salidas inmediatas a la crisis del azúcar en la provincia

Daniel Chocobar - Andrea Silvera

Negociaciones, asambleas y reuniones; la semana comenzó con una alta expectativa sobre la crisis que se vive en los ingenios azucareros de la provincia y las gestiones que se llevan a cabo para evitar que el problema se profundice y afecte a toda la región. Uno de ellos, el ingenio San Isidro en Güemes, anunció el cierre definitivo y el otro, El Tabacal en Orán, despidió al 10 por ciento de sus empleados.

Con el viaje de ayer del gobernador Juan Manuel Urtubey a Perú donde se reunió con los ejecutivos del Grupo Gloria, dueños del ingenio en San Isidro para abordar una salida a la crisis, el clima se mantuvo expectante a la espera de algún resultado.

Mientras tanto, en el norte de la provincia, los trabajadores de El Tabacal concretaron una nutrida asamblea. En la misma, cumplida ayer a las 18 en la sede del sindicato ubicado en la localidad de Hipólito Irigoyen, decidieron acatar la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Provincia, pero condicionada a la suspensión de los despidos anunciados por la empresa.

Dadas las circunstancias y el clima que se vive en el sector azucarero de la provincia, es de suponer que esta posición no podrá contribuir en nada a una salida del conflicto y que, por el contrario, anticipa fuertes manifestaciones.

"Aceptaron la conciliación obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo, pero van acatar la misma si la empresa deja sin efectos los despedidos" anunciaron luego de la breve asamblea.

De esta manera y en tono condicionante los empleados decidieron participar de la conciliación obligatoria hoy a las 13, en la sede de Trabajo de la ciudad de Salta, siempre y cuando la empresa cumpla con el pedido de dejar sin efecto los despidos que, en algunos casos, ya se concretaron.

Alerta

Desde el sindicato azucarero decidieron permanecer en estado de alerta, hasta verificar que los empleados cesanteados puedan ingresar hoy al turno de las cinco de la mañana, de lo contrario no se presentaran a la reunión, explicaron

"Si la empresa no acata la conciliación, nosotros tampoco y la asamblea queda abierta", expresó Martín Olivera, el cuestionado secretario del Sindicato del Azúcar.

"Esta situación lleva a una preocupación de todo el departamento, ya que afecta a la economía regional. Después de una zafra récord, con los peores sueldos, llegan telegramas de despidos y una empresa de esta envergadura no puede despedir a más del 5% de sus empleados", explicó Olivera, mientras aclaró que solo tienen conocimiento de 50 telegramas entregados, aunque se anunció que son 181 los despidos, entre trabajadores dentro y fuera de convenio.

El ingenio El Tabacal anunció la semana pasada la medida, producto de una reorganización integral de sus operaciones para sostener la operación de su complejo agroindustrial.

La reestructuración alcanzará, se anunció, proporcionalmente a todos los niveles, incluyendo directores, gerentes, otros empleados fuera de convenio y trabajadores dentro de convenio.

Las indemnizaciones versus las pérdidas para 2018

Este fin de semana el abogado de la empresa Tabacal, Juan Carlos Amura, brindó declaraciones sobre la decisión de la compañía de despedir al 10% de los empleados en la firma azucarera y fue categórico al exponer la cifra que significa el despido de esa masa salarial, frente a las pérdidas que estiman para este año. “Con un préstamo de 155 millones de pesos, la empresa paga las indemnizaciones y la proyección para este 2018 nos dejaba pérdidas de 900 millones. Así no se puede seguir”, expresó.

En diálogo con el periodista Gabriel Ramirez, de Radio Uno, Amura aseguró que se llegó a estas instancias por distintas razones, y mencionó los impuestos brutos, el aumento del gas, la reforma previsional o la venta de bioetanol en baja. “No quiero cansar a la gente, pero sinceramente no podemos continuar manejando el negocio de esa manera”, sostuvo.

“Tratamos de que el costo del personal sea lo más leve. No solo fueron obreros del campo o fábrica, también tenemos encargados y gerentes, pero insisto en que la culpa de los aumentos en el país no es de los trabajadores, pero actualmente el precio del azúcar en el mercado no es nada bueno y el bioetanol está gravado; ya no podemos costear el negocio. No busquemos cuestiones legales. Hay que aceptar que las circunstancias han cambiado y si no fuera por el cuarto turno hoy habría más desvinculación, por eso logramos evitar que sean 300 los despidos”, aseguró.

Al final de la entrevista dijo que respeta la decisión del gremio en sus asambleas, “pero no vamos a permitir que tomen una propiedad privada como el ingenio o que no permitan el derecho a trabajar. Vamos a denunciar lo que sea necesario, y con todo lo que dije no busco que me crean; solo cumplí con informar de la situación que estamos atravesando todos los ingenios del país”.

Desmienten al gremio de los azucareros

En un comunicado difundido anoche, ingenio El Tabacal dijo que concurrirá a la conciliación y desmintió lo que sostiene el gremio en la discusión. “La decisión de la empresa es totalmente legal. Lo único ilegal fue el paro intempestivo del Sindicato. La Ley de Contrato de Trabajo establece claramente que es facultad del empleador desvincular sin expresión de causa y lo que fija son los términos indemnizatorios”.

En otro punto aseguró que “no hay ningún delegado, ni miembro del STA entre los despedidos” y que “utilizar la excusa de que si mañana -por hoy- a las 5am no ingresa un trabajador despedido, se cae la conciliación, revela claramente que al Secretario General solo le importa el conflicto y promover situaciones de violencia”.

Reunión

Por otra parte, el intendente de Irigoyen, Jorge Gallardo, se reunió con el ministro de Gobierno Marcelo López Arias por la situación de Tabacal. El jefe comunal mantuvo en la tarde una reunión con el ministro y luego llamó a una sesión extraordinaria al Concejo Deliberante de esa localidad para hoy, con el objeto de tratar la problemática.