Liberaron al ladrón que robó dos bicicletas a punta de machete en la ciclovía

Dos mujeres ayer sufrieron un violento robo en la ciclovía de la Circunvalación Oeste cuando dos ladrones las sorprendieron con un machete y las forzaron a entregarles sus bicicletas. A raíz del hecho, el marido de una de ella filmó un video que rápidamente se viralizó y causó indignación en la población salteña por la falta de seguridad en este y otros sitios.

Sin embargo, la única buena noticia al respecto fue que uno de los delincuentes había sido aprehendido e inmediatamente reconocido por sus víctimas y por vecinos -quienes afirmaron que es un conocido ladrón de la zona-. Pero eso no fue suficiente y menos de 24 horas después del hecho la auxiliar de la Fiscalía Penal 2, Mariana Lecuona de Prat lo liberó por "falta de pruebas suficientes" , según informaron a este medio.

No solo eso, el joven del barrio de Atocha tenía en su poder las dos bicicletas y el celular que había sustraído pero algo que también hizo que fuese liberado es que no fue encontrado "in flagrancia". Ni siquiera pesó su prontuario porque el ladrón ya tenía antecedes por robo con arma blanca.

El segundo autor del robo todavía no fue encontrado.