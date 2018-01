Un automovilista denunció que la policía le robó mientras dormía en una estación de servicio

Un hombre oriundo de Colonia Santa Rosa acusó a unos policías de haberle robado mientras descansaba en una estación de servicio ubicada en el cruce de Pichanal. Según señaló el conductor, unos oficiales lo despertaron y le pidieron que se retirara del lugar ya que no podía estar en ese lugar.

El hombre se retiro del lugar, pero tiempo después se dio con la novedad de que le robado e $800 y un celular. La víctima volvió y se encontró con los oficiales, quienes le informaron que en ese sector no existían cámaras de seguridad. El conductor sospecha que fueron los mismos oficiales que le sustrajeron el dinero y el teléfono móvil antes de despertarlo. “Me dijeron que no podía dormir ahí sino llamaban a la vial, y cuando volví me dijeron que agradezca que no me habían robado el estéreo”, sostuvo José Luis Ahrene, a radio 10 de Orán.