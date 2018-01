La Municipalidad de Coronel Moldes denuncia una deuda millonaria de la gestión anterior

La Municipalidad de Coronel Moldes difundió hoy los resultados de la Auditoría General de la Provincia de Salta sobre el período en que este municipio estuvo intervenido entre el 2016 y diciembre de 2017 y denunció que este "corrobora una deuda millonaria además de otras irregularidades".

Nueve días después de asumir como intendenta de Coronel Moldes, Rita Carreras, denunció públicamente que le habían dejado deudas por 20 millones. Quien estuvo a cargo de ese municipio hasta el 10 de diciembre, el exinterventor Rodolfo Antonelli quien tuvo diferentes cruces con la nueva autoridad.

"Pero ayer la Auditoría General de la Provincia hizo público un informe en el que se corrobora una deuda millonaria, además de otras irregularidades. El Relevamiento de Información para la Transición Institucional Municipal no puede, en realidad, precisar cuál es el monto real de la deuda, porque el municipio no suministró la documentación requerida, como por ejemplo los extractos bancarios de las cuentas de la Municipalidad, la última conciliación bancaria correspondiente a la cuenta del Programa Plaza o información respecto de si existen anticipos a proveedores. El municipio tampoco informó sobre otorgamiento de exenciones, ni condonaciones de impuestos; ni contratos de concesiones y arrendamientos vigentes", informó hoy la municipalidad en un comunicado de prensa.

Y denunció: "Tampoco se otorgó información sobre cheques diferidos entregados y pendientes de pago al 31/10/2017. La única información suministrada sobre la situación de Tesorería es que al 31 de octubre del año pasado, la Caja Chica contaba con $ 600. Uno de los pocos datos que sí suministró el municipio es que aún quedaban pendientes pagar sueldos del año 2015, por un importe total de $660.617. Y detalló que se mantenía una deuda con la DGR de la provincia por $107.554".

Este es el detalle de otras deudas a proveedores, tomadas antes del 31 de octubre:

Proveedor Importe

Antanet : $10.173

Telecom: $13.446

Lubricentro San Bernardo: $7.870

Edesa: $ 88.649

Ale, Sleymen:$ 2.611

TV Canal 10: $3.500

Digital Pro: $10.500

Estudio Jurídico L&C: $ 67.226

DGR: $ 107.554

Dr Moya Soto, Veterinario: $ 4.000

Aguas del Norte: $ 1.500.000

Despensa Abraham: $ 32.000

Corralón Los Amigos: $ 8.555

Sodas Cristian: $ 6.000

Viento Norte: $ 6.955

La Casona de Moldes: $ 28.250

Transporte Moldes: $ 9.000

Liderar Seguros: $ 4.326

TOTAL 1.910.618

Los juicios, una bomba de tiempo

Un grave problema que debe afrontar de gestión de Carreras son los juicios que jaquean al municipio de Moldes. Y no son herencia de Rodolfo Antonelli. El informe del organismo provincial tuvo en cuenta la totalidad de las causas judiciales iniciadas por o contra la Municipalidad durante 2015, 2016 y 2017, o bien de períodos anteriores que no fueran oportunamente informados por el Municipio en el marco de anteriores informes. Para conocer estos datos, los auditores tuvieron que requerir la información al Poder Judicial, ya que el municipio no se la suministró. El detalle de los juicios pendientes de resolución muestra la magnitud del problema que enfrenta la intendenta de cambiemos: 27 juicios ejecutivos, algunos por los cuales el municipio ya está embargado. Algunos de estos juicios pertenecen a Compañía del Norte y a Compañía Privada de Finanzas e Inversiones S.A., Fertel, Finando SRL y Meridional Compañía Argentina de Seguros S.A. vs Municipalidad de Coronel.

Despidos

Por otra parte, al menos 26 trabajadores de la Municipalidad de Coronel Moldes, a quienes no les renovaron los contratos, se encuentran apostados en el edificio municipal continuando con un reclamo de semanas.