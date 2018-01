Nández: “Pablo pérez es un jugador fundamental para Boca”

Nahitan Nández, mediocampista uruguayo de Boca Juniors, una de las figuras del triunfo sobre Colón de Santa Fe, elogió hoy al capitán Pablo Pérez, quien se entrenó diferenciado y todavía no está confirmado que regrese el domingo próximo en el clásico ante San Lorenzo por la fecha 14 de la Superliga.

El volante de la selección uruguaya, autor del segundo gol del equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto en la victoria del sábado, remarcó que Pablo Pérez “es un jugador fundamental” y aceptó que él puede ser uno de los que le ceda el lugar si se recupera de lesión.

“Veremos qué pasa, tenemos un plantel muy parejo”, destacó Nández en declaraciones a radio La Red.

Pablo Pérez, quien se lesionó en el amistoso de verano que Boca igualó con Aldosivi (2-2) en Mar del Plata, no pudo jugar ante River en el desafío veraniego y tampoco frente a Colón, y se estima que podría hacerlo el domingo frente al ciclón, aunque en la práctica de hoy no se lo vio en su plenitud.

La buena actuación de Nández obligaría al Mellizo, en el caso de que Pablo Pérez pueda jugar, a sacar al delantero Walter Bou y ubicar más adelantado a Carlos Tevez.

“Se dieron resultados que nos dejaron en una posición bastante cómoda pero el partido del domingo es clave y será lindo de jugar porque San Lorenzo se va a jugar todo”, palpitó el uruguayo, ex Peñarol.

Boca, líder de la Superliga con 33 puntos, tiene a San Lorenzo a seis unidades de distancia y lo visitará el domingo a las 19.15.

Nández, quien fue ovacionado por La Bombonera el pasado sábado, también valoró al colombiano Wilmar Barrios y admitió que sería difícil reemplazarlo.

“Podría jugar de 5 pero es difícil reemplazar a Wilmar. Hace un trabajo muy bueno para el equipo y soluciona todos los problemas”, resaltó Nández.

Consultado por el carácter de los futbolistas uruguayos, Nández señaló que es “difícil de describir” pero subrayó que suelen “pensar poco” y ser “medio loquitos”.

“Me pone feliz las cosas que dicen de mí y también que la gente reconozca lo que hago adentro de la cancha”, agregó el mediocampista, de 22 años.