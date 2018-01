El "desastre" monumental de River

Se veía venir la nueva polémica de River. El propio Marcelo Gallardo alertó sobre el dilema cuando, al momento de analizar la derrota del domingo frente a Huracán por 1 a 0, tocó el tema del estado del campo de juego en Parque Patricio y aprovechó para criticar el propio.

Las imágenes del deplorable estado del campo de juego del estadio Monumental no tardaron en circular por las redes sociales en las primeras horas del lunes.

El entrenador millonario ya le había tirado un palo a los responsables de mantener el césped del Monumental: “Creo que está peor que este. Veremos cómo se va recuperando, pero me preocupa porque si no tenemos el beneficio del buen campo vamos a tener que cambiar. Nosotros jugamos con la pelota, necesitamos de un buen campo de juego”, explicó.

River volverá a jugar en cancha el sábado (partido programado para las 19.15) frente a Olimpo y el césped no lucirá bien, como ahora, que muestra muchos sectores sin el color verde habitual. El terreno presenta largas franjas de color amarillento, producto de las quemaduras que le ocasionó un producto químico.

Si bien no hubo una respuesta oficial, desde el club hicieron saber que se trató de un “error humano”. El canchero de River programó la aplicación de insecticida y fungicida preventivos a principios de enero pero por una confusión de bidones, terminaron aplicando un herbicida que destruyó el césped. Increíblemente, pero pasó en un club de primer nivel.

El último partido que se jugó allí fue el 26 de noviembre, cuando el equipo de Gallardo perdió 3 a 1 frente a Newell’s, por la fecha 10. Más tarde, a mediados de diciembre, Abel Pintos celebró sus 22 años de carrera con un mega recital en la cancha del millonario, pero aseguran que se utilizaron paneles especiales y que eso no perjudicó el terreno.

Según explicaron algunos expertos, el campo del Monumental recién podría estar en condiciones a fines de febrero o principio de marzo.

River jugará este sábado en su estadio y tendrá dos partidos más dentro del periodo de recuperación. El domingo 18, a las 19.15, será local de Godoy Cruz de Mendoza y luego volverá a su casa el domingo 4 de marzo, frente a Chacarita.

No habrá problemas con los partidos por la Copa Libertadores ya que River jugará de local recién el jueves 5 de abril vs. el Ganador 1 del repechaje (Táchira o Independiente Santa Fe o Santiago Wanderers o Melgar).

Hasta ahora no hubo ninguna voz oficial que hablara sobre lo sucedido, pero por estas horas se trabaja a contrarreloj para que el sábado se disimule el mal estado de la cancha.