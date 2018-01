Gracias a Higuaín, Juventus le ganó a Atalanta en la primera semifinal

"No me olvide de cómo hacer goles", había dicho Gonzalo Higuaín tras su último partido en la liga italiana, y ayer lo demostró una vez más. Con su tanto, Juventus le ganó como visitante a Atalanta por 1 a 0, en el partido de ida de una de las semifinales de la Copa Italia de fútbol.

Higuaín marcó el gol cuando sólo se jugaban 3 minutos en el estadio Atleti Azzurri d'Italia de Bérgamo, para la "Juve", donde no actuó por lesión el cordobés Paulo Dybala.

En tanto, a los 25 minutos, el porteño Alejandro "Papu" Gómez malogró un tiro penal para Atalanta, el cual fue contenido por el veterano arquero de Juventus Gianluigi Buffón.

Buffon, quien cumplió hace dos días 40 años y volvía luego de dos meses por una lesión muscular, se quedó con el remate del argentino arrojándose hacia su izquierda.

El arquero, cinco veces mundialista con la camiseta del seleccionado italiano y campeón ecuménico con la "Azzurra" en Alemania 2006, cumplió una muy buena labor.

Además de Gómez, jugó en Atalanta el defensor correntino José Luis Palomino

El partido desquite de esta semifinal se llevará a cabo el martes 27 de febrero venidero, en el Juventus Stadium de la ciudad de Turín.

Este miércoles se jugará el otro encuentro por la ida de las semifinales entre Milan, de los argentinos Mateo Musacchio y Lucas Biglia, frente a Lazio, en el estadio San Siro.

La final de la presente edición de la Copa Italia se llevará a cabo el miércoles 9 de mayo venidero en el estadio Olímpico de Roma.