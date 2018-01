La hija de un ministro de Vidal se quejó de los decretos que prohíben familiares en el Estado

La hija del ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Jacinta de la Torre, puso el grito en el cielo cuando se enteró de que el presidente Mauricio Macri prohibirá por decreto la designación de familiares en cargos políticos y que la medida será retroactiva.

"Voy a formar un sindicato de "familiares de políticos", escribió en su cuenta de Twitter Jacinta de la Torre, de 23 años, que se desempeña como secretaria de su padre en el Ministerio de Gobierno bonaerense.

Sus tuits se publicaron luego de que la gobernadora María Eugenia Vidal y algunos intendentes aseguraran que van a adherir a la medida. La joven también citó algunos tuits del Presidente en los que se anunciaba la medida y opinó: "En el afán de querer diferenciarse de los K hacen cada boludes. Dios mio". (sic).

Minutos después borró las publicaciones y expresó: "Se me calman un toque todos. No twitteo cosas importantes así que no me sigan. Generalmente pongo frases de amor y esas boludeces de una chica de 23 años. Besis".

La respuesta oficial

Desde el Ministerio de Gobierno dijeron a LA NACION que se trató de "un exabrupto", que ya había sido borrado y que Jacinta pedirá disculpas.

La joven es la hija del ministro de Gobierno bonaerense Joaquín de la Torre y se desempeña como su secretaria desde que su padre era intendente de San Miguel y estaba alineado con el entonces diputado nacional, Sergio Massa. Al parecer la joven estudia Comunicación Social.

De la Torre fue intendente de San Miguel entre 2007 y 2016, cuando se sumó al gobierno de Vidal como Ministro de Producción; meses después pasó a ser Ministro de Gobierno.

Fuente: La Nación