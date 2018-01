Saeta anunció que, por el estado de las calles y las unidades que se rompieron, no entrarán. La gente camina hasta 15 cuadras para llegar a la parada más próxima.

Colectivos no quieren pasar por calles de zona sudeste

Vecinos de barrios de la zona sudeste están desesperados y piden una solución. Se quejan por el mal estado de las calles a lo que ahora se le suma que Saeta redujo su recorrido por este motivo. Se encuentran en una difícil situación porque si bien le reclaman arreglos a la Municipalidad, relatan que a las obras las debería haber realizado el privado al que le compraron las tierras.

A través de diferentes medios, Saeta dio a conocer que “debido al mal estado de la calle principal del Bº Palenque y Bº Círculo 2, se encuentra afectado el servicio 7E”.

El Tribuno llegó hasta la avenida que divide ambos barrios y se encontró con pozos llenos de agua y una calle intransitable, lo que lleva a que no pasen las unidades.

Ahora, los colectivos pasan por la ruta provincial 26. Para llegar a este lugar, algunos vecinos afirman que deben caminar hasta 15 cuadras. Los más jóvenes corren para alcanzar la unidad que ven venir a los lejos, otros no pueden. Como el caso de Ludmila Vedia, quien intenta apurar el paso de sus tres hijos que la acompañan, pero no llega.



“Vivo hace 11 años aquí, y esto siempre pasó”, cuenta. Además de cargar con sus tres niños. lleva bolsas con zapatos. “Son para cambiarlos al llegar al centro porque llegamos embarrados”, dice.

Esther Aranda vive hace 17 años y repite la respuesta que les dieron desde la Municipalidad. “Dicen que ellos no pueden hacer nada porque esto es privado, pero está privado de todo, mirá cómo vivimos”, dice. Los terrenos pertenecían a un desarrollador que los vendió y que habría incumplido con las obras comprometidas.

“Cuando nos vendieron el terreno nos vendieron con la condición de que nos iban a construir el cordón cuneta, pero aún nada”, afirmó.

La decisión de Saeta de reducir su recorrido fue tomada luego de varios incidentes con sus unidades. “La otra vez se tuvo que quedar ahí uno toda la noche”, cuenta Ludmila.

María Maita, una de las organizadoras del corte que realizaron vecinos hace algunos días en la ruta 26, informó que se reunirían para organizarse.

Además, que en la mañana de hoy mantendrían un encuentro con funcionarios municipales.