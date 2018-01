Vuelve Pablo Pérez para un Boca que quiere ser el domingo un “ciclón”

Se mueven las fichas que apuntan a un Boca más ofensivo. El xeneize recuperará a su capitán para el trascendental partido contra San Lorenzo del próximo fin de semana, clave para estirar la ventaja en la cima del campeonato.

Si bien Pablo Pérez deberá ir respondiendo con el correr de los días, se especula con que ya estará a disposición de Guillermo Barros Schelotto el domingo que viene en el Nuevo Gasómetro. El regreso del mediocampista después de la distensión en el sóleo izquierdo se produciría en la próxima fecha, y eso podría determinar el cambio de posición de Carlos Tevez.

De actuar como una pieza más del tridente ofensivo en compañía de Edwin Cardona y Cristian Pavón, pasaría a ser la referencia de área.

Esta situación se desarrollaría si el que le deja su sitio en el equipo a Pérez es Walter Bou, quien ante Colón fue el centrodelantero del equipo.

En ese caso, el Apache jugaría de 9 y se ubicaría en una posición que no es la que elegiría, ya que su preferencia habitual es la de jugar detrás del atacante de área.

Adentro y afuera

Por su parte, el mediocampista cordobés Emanuel “Bebelo” Reynoso se entrenó ayer por primera vez con el plantel de Boca, mientras que el defensor Juan Manuel Insaurralde rescindió su contrato con el club de la ribera y seguirá su carrera en el fútbol chileno.

El jugador proveniente de Talleres de Córdoba participó del fútbol reducido que el DT Barros Schelotto dispuso en el complejo Pedro Pompilio. En el mismo se lo pudo ver muy participativo en el juego, pero aún el DT no definió si lo convocará para el partido ante San Lorenzo.

El defensor Juan Manuel Insaurralde rescindió su contrato con el club y continuará su carrera en el Colo Colo, club dirigido por el argentino Pablo Guede.

El defensor hacía tiempo que no estaba en la consideración de Guillermo Barros Schelotto, y de hecho perdió la titularidad a manos de Lisandro Magallán.

El Chaco, de 33 años, continuará su carrera en el equipo chileno, actual campeón del país trasandino y en donde ataja Agustín Orión, con quien fue compañero en Boca.

En el período que Insaurralde no fue titular, la dupla central boquense estuvo compuesta por Magallán y Fernando Tobio, y fue la que terminó siendo campeona.