Tom Brady, figura del fútbol americano, sorprendió: “Amo a Messi”

“Es un gran jugador; sin embargo, soy un poco más viejo que él”, bromeó el quarterback de los New England Patriots, a quien se lo compara con Lío y a cuatro días del Super Bowl.

A cuatro días del Super Bowl, se realizó el Opening Night, un evento para la prensa en que puede entrevistar a los integrantes de los equipos que disputarán el gran duelo del fútbol americano. Tom Brady, considerado el mejor de la NFL, habló en esa presentación y un periodista de Sportags le preguntó qué pensaba de Lionel Messi, con el que muchos lo comparan.

Lejos de no saber quién era, el quarterback se deshizo en elogios por el astro rosarino y sorprendió a los presentes. ‘Amo a Messi, es un gran jugador; sin embargo, soy un poco más viejo que él. Amo el soccer, lo he visto por mucho tiempo. No soy tan viejo como para haber visto a Maradona, eso es problamente para generaciones anteriores‘, afirmó Brady.

¿Un dato? En el marco de la Copa América Centenario, que se disputó en Estados Unidos, la Pulga compartió un evento con Patrick Chung, también jugador de los Patriots, e intercambiaron camisetas. Además, Leo recibió un casco firmado por todo el equipo.