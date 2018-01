Una senadora vio la cara de Néstor Kirchner en un témpano y le llovieron las burlas

La senadora por Santa Cruz Ana María Ianni (FPV) publicó en su cuenta de Twitter la foto de un témpano en la que aseguró ver el perfil del ex presidente Néstor Kirchner. “¿Quién es?... Como todo témpano muestra sólo una parte, seguramente la más bella y la que nos permite soñar. Ojalá que nosotros seamos el 90% que queda debajo del agua pero que da Fuerza y sostiene lo que brilla en la superficie...las convicciones de Néstor”, escribió Ianni y se convirtió en objeto de burlas en la red social.

¿Quién es?...

Como todo témpano muestra sólo una parte, seguramente la más bella y la que nos permite soñar. Ojalá que nosotros seamos el 90% que queda debajo del agua pero que da Fuerza y sostiene lo que brilla en la superficie...las convicciones de Néstor pic.twitter.com/o7gTNsS11e — Ana María Ianni (@AnaMariaIanni) 27 de enero de 2018

El tuit se viralizó y varias personas comenzaron a tomar como una broma el homenaje de la senadora de Santa Cruz. "Sra, solicite urgente una consulta en psiquiatría, por su bien", "¿Esa foto es de lo que no de pudo robar? " y "No te preocupes Ianni que de acá al 2019 se derrite todo y no queda nada", fueron algunas de las respuestas que recibió en las redes.

Acá también lo teneshh. Doble. Ponete a rezarle. pic.twitter.com/DhuE1Z6t9t — Pablo Nazar (@NazarPablo) 29 de enero de 2018