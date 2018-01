Escándalo por la decisión de una fiscal auxiliar de liberar a un ladrón

El malestar por la liberación de un ladrón después de algunas horas de cometido el hecho generó una fuerte ebullición por parte del público seguidor de los medios periodísticos en Salta y la región, además de la activa participación a través de las redes sociales.

El lunes a las 15, ladrones con un cuchillo les robaron a dos mujeres sobre la ciclovía de la Circunvalación Oeste. Al cabo de unas horas de estar demorado, uno de los sujetos fue liberado por la fiscal auxiliar Mariana Lecuona de Prat, esto no tardó en estallar y la doctora ordenó ayer su inmediata recaptura. La situación quedó en manos del fiscal titular, Ramiro Ramos Ossorio.

Alertados por el robo, personal policial uniformado y de civil perteneciente al área de investigaciones, del Sector 1 A y B, de la zona oeste salió a la búsqueda. En horas de la noche, del lunes, los uniformados de la comisaría 104 demoraron al primero de los ladrones, ambos tienen 19 años. Al cabo de dos horas de la captura y de llevar adelante las tareas de rigor, la fiscal penal 1 auxiliar ordenó su liberación tras una identificación simple.

En esa primera demora los policías recuperaron una bicicleta y la ropa denunciada por una de las damnificadas.

Ayer detuvieron al segundo implicado en el robo, hasta eso las críticas por la liberación del primero explotaron en los medios y las redes sociales. Atento a esto último, la doctora Lecuona de Prat decidió ordenar la recaptura del joven delincuente. Ambos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia.

La cuestión legal

Luego del estallido social posteriores a las acciones realizadas por la fiscal auxiliar Lecuona de Prat, rápidamente intervino el fiscal penal de la Unidad de Graves Atentados contra las Personas 1, el doctor Ramiro Ramos Ossorio.

A través de diversas consultas realizadas por El Tribuno a distintos abogados penalistas, la conclusión a la que llegaron es que un fiscal auxiliar no tiene la potestad para liberar a nadie, es justamente un auxiliar y si lleva a cabo dicha acción correspondería su destitución, dado que la jurisdicción pertenece al fiscal titular, en este caso a Ramiro Ramos Ossorio.

Lecuona de Prat solo tendría que haberse limitado a "auxiliar" al titular.

La fuente consultada señaló que el ejercicio de la acción penal la tiene exclusivamente el fiscal titular; se podría poner como ejemplo el caso de un juez que decide ceder su jurisdicción en función de algún secretario, eso tampoco puede pasar de ninguna manera, dado que la jurisdicción es irrenunciable.

La fiscal liberó a un preso que cometió un robo junto a otra persona y con un arma blanca, excediéndose en ese caso en sus funciones y determinando que dicho acto procesal, el de la liberación, sea de nulidad absoluta porque es inconstitucional.

No es la primera vez que un fiscal auxiliar, o incluso un titular, incurre en la liberación de personas con antecedentes penales -en algunos casos importantes-. La fuente consultada señaló que esto ocurre últimamente como consecuencia de que a diario aumenta la influencia del fiscal auxiliar, pasó también en una audiencia judicial donde el fiscal auxiliar intentó asumir el rol del titular, acto que tampoco corresponde y no se puede hacer de ninguna manera.

Miradas más generales desde lo legal indicaron que lamentablemente muchas veces se manejan de acuerdo a criterios. En este caso, pudo haber influido la falta de experiencia, descartando de plano la mala fe. Lo cierto es que para muchos letrados se trata de una "mirada demasiado tranquila de la ley". En ese amplio universo que abarca el "criterio" de los fiscales, a veces las decisiones son en función de la cantidad de detenidos que hay y no del delito mismo, por ejemplo.

Lo que sí no se puede aceptar, según perspectivas de abogados consultados por El Tribuno, es la toma de decisiones a raíz de determinada presión social. No se pueden tomar decisiones judiciales en base al comportamiento y las críticas de una sociedad, eso sería un verdadero caos. La acción ejercida por una fiscal auxiliar de liberar a un joven ladrón a las pocas horas de ser demorado causó un enorme revuelo no solo en el orden social sino también institucional.

La indignación de los damnificados

Regina Van Cauwlaert y Ada Garnica son las mujeres que fueron sorprendidas por los ladrones, uno de ellos tenía en su poder un cuchillo de grandes dimensiones, tipo carnicero. Según fuentes policiales, las víctimas habrían sido obligadas a entregar sus bicicletas y sus teléfonos celulares. Tras cometer el ilícito, los sujetos se fugaron impunemente.

El marido de una de las mujeres sostuvo a través de un video (Ver eltribuno.info). “Hoy lunes 29 con este cuchillo, en la Ciclovía, tres de la tarde la asaltaron a mi mujer y a ella, le robaron las dos bicicletas a punta de este cuchillo. Esta es la seguridad que tenemos en Salta señores”, apuntó Carlos Juncosa mientras exponía el cuchillo carnicero de los ladrones.

Después de capturar y recapturar a los ladrones, en la tarde de ayer, efectivos de la Policía salteña recuperaron el celular que faltaba y la otra bicicleta. El teléfono los ladrones lo vendieron a $1.000 a una señora que tras enterarse decidió devolver el aparato. Es justamente la madre de un joven que horas antes había comprado la bicicleta robada a solo 500 pesos.