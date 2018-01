Nuevo conflicto de bagayeros con denuncias, amenazas y armas de fuego

Usurpaciones y violencia en un negocio aún no regulado y que deja buenas ganancias.Una cooperativa de trabajadores de frontera denunció a otra recientemente formada.

La actividad de los bagayeros en Orán volvió a escena con denuncias de amenazas con armas de fuego que presentó el presidente de una cooperativa, quien asegura que gente vinculada al poder político "usurpó" y cobra bajo amenazas un canon para que los bagayeros puedan cruzar mercadería en la zona conocida como La Finca, en la ruta 50, cerca del puesto 28 de Gendarmería.

La denuncia es de Manuel Barrios, presidente de la Cooperativa 15 de Abril de Orán, con la figura de "transporte de frontera".

Barrios asegura que gente de otra cooperativa, que se conformó "de la noche a la mañana", usurpó terrenos por donde los bagayeros cruzan la mercadería y con armas de fuego corrieron a los de la 15 de Abril.

Barrios admite que esa tarea estaba a cargo de la cooperativa que él preside y que los usurpadores están "liderados por una persona conocida como el Pelao Sánchez".

"A punta de pistola corrieron a nuestros trabajadores y se hicieron cargo de ese canon e impiden el paso si no les pagan 30 pesos por lona", señaló y agregó: "Nosotros somos una cooperativa con todo en regla. Pagamos el paso al dueño de la finca y luego repartimos las ganancias diarias de esa actividad".

Barrios aseguró a una radio de Orán que, ante la situación y habiendo recibido anteriormente amenazas de muerte, puso una denuncia ante la fiscalía. "Queremos hacer la cosas bien pero la delincuencia es lo que aquí prevalece. Esto es grave" dijo, y aseguró que aún no hay respuesta de la Justicia y cuestionó que armaron otra cooperativa en tiempo récord. "Nosotros tardamos tres años en armarla y ellos en menos de un mes la pusieron en funcionamiento. Vino el vicegobernador Miguel Isa a inaugurarla y uno puede darse cuenta el por qué de la demora de la Justicia", disparó.

La nueva cooperativa a la que Barrios hizo referencia es Fronterizos, y funciona con la figura de "transporte, exportación e importación". Isa asistió a su inauguración el viernes.

La respuesta

Marcelo Nieva, coordinador de la otra cooperativa, desmintió categóricamente los dichos de Barrios, y aseguró que es una barbaridad lo que plantea. “Esta cooperativa contiene a mucha gente que no tiene trabajo y nos costó una enormidad ponerla en funcionamiento”. Nieva aseguró que tiene todos los papeles en regla y que Fronterizos posee un playón de mercaderías en un sector ubicado entre Orán y el puesto 28 de Gendarmería. “Barrios se peleó con todo el mundo y él es el que no tiene un lugar para trabajar, pero nosotros no tenemos la culpa de su situación”, dijo.