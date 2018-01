Por su adicción, 800 personas tienen prohibido entrar al casino

Por voluntad pidieron la autoexclusión, que dura un año y se puede renovar.Agilizan el sistema para detectar en las casas de juego a las personas que no deben entrar.

Todas las adicciones son nocivas y significan un riesgo para las personas y su entorno. El problema es tal que en Salta son alrededor de 800 las personas que pidieron que no las dejen entrar a los casinos.

"Son 800 autoexcluidos que están activos. Esto tiene una duración de un año, con renovación automática o bien se puede revocar una vez que se cumpla un año", señalaron desde el Programa de Prevención de la Adicción al Juego del Enreja.

Las personas que reclamaron, por propia voluntad, que no le permitan ingresar al casino, es porque ya pasaron todos los límites y se les hace incontrolable no entrar a gastar hasta lo que no tienen.

"La autoexclusión es una herramienta que busca poner límites externos, cuando las persona ya no pueden ponérselos de manera interna. No es una solución al problema de la adicción", advirtió Mariana Torres Jiménez, responsable del Programa de Prevención de la Adicción al Juego.

Desesperados, hasta una persona por semana llega a las oficinas de Enreja o en las mismas salas de juego para solicitar que no se les permita entrar más a los casinos. Esa información se la hace circular, vía mail, en toda la provincia. Es que además de completar una solicitud a la gente se le toma una foto que luego se la difunde en todos los casinos.

A las personas que pidieron su autoexclusión se les cuenta la existencia de un programa de ayuda y se le realiza una entrevista de diagnóstico, luego se los deriva para que reciban atención de un psicólogo o un psiquiatra -del sector público o privado-, dependiendo del perfil del jugador.

El reconocimiento

Hoy en día, los jugadores que están autoexcluidos son reconocidos por los guardias o por las cámaras de seguridad y sacados de los casinos. Torres Jiménez contó que el control es netamente facial, pero que se está trabajando para perfeccionarlo.

La profesional señaló que se trabaja para que haya compromiso y un entretenimiento responsable, mediante un sistema informático más moderno. La idea es que antes de ingresar al casino, la gente dé a conocer el número de DNI o bien se pueda leer el código del documento. De esta forma se podrá individualizar a los que tienen autoexclusión de los casinos y se los detiene en la puerta.

Según la licenciada, ya se capacitó a todo el personal de Capital sobre este nuevo sistema y ahora se trabaja en el interior. Una vez que se termine esta etapa vendrá una prueba piloto sobre la nueva forma de ingreso a los casinos.

Los motivos por los que alguien pide la autoexclusión son diversos. A muchos los obligan los familiares, en cambio otros piden no ingresar a los casinos por una represalia con determinada empresa. El tema es que luego son excluidos de todas las salas de juego, y ahí se genera un problema.

Información útil

Lo importante, si una persona tiene problemas de adicción al juego, es que pueda pedir ayuda a tiempo.

El Ente Regulador del Juego de Azar (Enreja) tiene a disposición el Programa de Prevención a la Adicción al Juego. Para acceder a este servicio, la gente puede llamar al 0800 55 58346 y recibirá orientación sobre cómo tratar el problema.

Además, las oficinas del Enreja (25 de Mayo 550) funcionan de lunes a viernes, de 8 a 14. También se puede enviar un mail a prevencionludopatia@en rejasalta.com.ar. O bien a los teléfonos: 387-4211400 / 4215638 / 4215483.

Desde el Enreja se informó que se dan capacitaciones al personal de los casinos. “Si se da la situación de un cliente que presente conductas de ludopatía, el personal del lugar lo invitará a charlas informativas sobre esta problemática”, indicaron en su momento.

Los pedidos de ayuda que recibe el 0800

Desde 2009, las personas que tienen problemas con el juego pueden acceder al 0800 55 58346, que es manejado por el Programa de Prevención a la Adicción al Juego.

Desde el programa señalan que durante todos los años que tienen funcionando, recibieron unos 785 pedidos de ayuda por el 0800. Consideran que la cifra es ínfima teniendo en cuenta la cantidad de gente que -ellos calculan- sufre adicción al juego.

La psicóloga Mariana Torres Jiménez afirma que no muchas personas tienen conciencia de su adicción. Y cuenta que una vez que piden ayuda al 0800 se los cita para una entrevista, donde se analiza el perfil de la persona. Luego son derivados con un profesional, y se pide que sean acompañados por un familiar para que completen el tratamiento.

Consultada sobre la conducta que tiene una persona adicta al juego, la licenciada Torres Jiménez había señalado en una entrevista que le hicieron que “la persona suele pasar más de 6 horas dentro del casino, reiteradamente maltrata al personal y los acusa de estar perdiendo a causa de la mala suerte que le traen. O dice que las máquinas están tocadas, todos estos pensamientos son propios de una persona ludópata”. Y agregó: “Pierden de vista que el objetivo es el entretenimiento y en vez de divertirse sufre o se enoja”.