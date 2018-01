Llega el Super Bowl con Justin Timbearlake como estrella del entretiempo 

Cada vez que se juega el Super Bowl, la mirada, más allá del deporte, está puesta en lo que sucede con los shows de entretiempo.

Paul McCartney, los Rolling Stones, U2, The Who, Madonna, Coldplay, Prince, Bruce Springsteen o Tom Petty son algunas de las grandes estrellas de la música que formaron parte de estos eventos que suelen durar unos 15 minutos y son vistos por millones de personas en el mundo.

En este 2018 quien se llevará todas las miradas es Justin Timberlake. El cantante de 36 años estrenó hace pocos días un nuevo video y promete que en el Super Bowl habrá un show para la historia.

Ya sabe lo que es Timberlake formar parte del show de entretiempo del Super Bowl. En 2004 cantó una de las canciones con Janet Jackson. El cantante aún no develó las canciones que formarán parte del repertorio.

El himno, con Pink

Otro momento importante en el Super Bowl es el himno. En este 2018 la encargada de entonar The Star-Spangled Banner será Pink. En el pasado otras grandes estrellas supieron ocupar ese lugar, una tradición y un honor que tendrá la cantante de 38 años.

Lo deportivo

Este domingo, el mundo del deporte y los fanáticos del futbol americano seguramente se paralizarán unas horas para ver la final.

Será en Minnesota y se enfrentarán New England Patriots, el equipo de Tom Brady y favorito a ganar el título, ante los Philadelphia Eagles.