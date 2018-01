VIDEO: Escándalo en Pinamar, chicas ricas y mecheras robaron ropa por 50 mil pesos

El último viernes cerca de las 18.30, Caterina se preparaba para afrontar las últimas dos horas hasta el cierre del local de ropa Magma, ubicado en la galería Paseo Plaza, en pleno centro de Pinamar. En ese momento, ingresaron al local dos chicas adolescentes. Estaban bien vestidas, con ropa y calzado de marca, sus pelos teñidos a la moda. Una de ellas tenía puestas unas modernas gafas negras y ambas estaban con mochilas.

Sin entablar diálogo, las dos clientas empezaron a revisar las prendas de muestra, cuando en un instante abandonaron el lugar de imprevisto. “No llegaron a llevarse nada de acá. Nuestro local fue el último lugar que estuvieron antes de que las atraparan., relató Caterina a Infobae.

“Justo cuando estaban dentro de nuestro local, se vio una discusión en la puerta, del lado de afuera. Eran tres de sus amigas, que las había agarrado el empleado de la óptica de acá al lado. Les estaba diciendo que se habían robado anteojos de allí”, continuó.

Las tres chicas negaron las acusaciones y le ofrecieron al hombre revisar sus mochilas. Sin embargo, él sabía que no podía hacer tal cosa. Las jóvenes salieron rápido de la galería y apuraron el paso por la calle Libertador. Justo cuando parecían perderse hacia una de las calles internas del centro de la ciudad, apareció la empleada de otra tienda de ropa, especializada en indumentaria batik.

Y les gritó: “Me robaron, esas chicas me robaron”. Las adolescentes empezaron a correr. Dos de ellas lograron escaparse y la policía presente logró detener a tres.

La travesura delictiva de las cinco chicas había terminado. En un principio, durante el primer contacto con la policía, las chicas parecían reír. Se regocijaban con comentarios sobre la audacia de haber cometido los “pequeños” delitos en las numerosas tiendas de las dos cuadras. Incluso había algo de morbo en el hecho de ser detenidas.

“Al principio se reían. Era como si no les importara que las haya detenido la policía. Estaban metidas en su mundo, hablaban entre ellas”, afirmó a Infobae Mariano Ludueña, el empleado de un kiosco de la zona.

Son cinco amigas que pasaban las vacaciones en Pinamar. Algunas de ellas estaban con sus propios padres, otras se quedaban de invitadas en unas casas. Todas tienen entre 14 y 16 años. Dos de ellas son hermanas. Por razones legales, se las identifica con sus iniciales: son M.B; las hermanas C.L. y N.L.; M.F. y M.M..

Después de pasar sus días entre la playa y las stories de las redes (algunas de ellas poseen decenas de miles de seguidores), las jóvenes decidieron llevar a cabo ese viernes una aventura tan arriesgada como polémica: robar por diversión.

De esta manera, sustrajeron durante más de una hora artículos de al menos siete locales en la zona céntrica de Pinamar.

En un principio, la policía local logró detener a tres de las adolescentes. Mientras que se esperaba la llegada al lugar de un juez de menores, la escena cobró interés público. Así, el arribo de los empleados de las tiendas damnificadas de la zona no tardó demasiado en llevarse a cabo.

Una de las tiendas atacadas por las adolescentes fue Muaa, de ropa femenina. Su accionar allí fue tan eficaz que lograron sustraer prendas sin que nadie lo notara. “Ninguna de nosotras las vio. No nos dimos cuenta de que nos habían robado. Recién nos enteramos después de que ocurrió todo, cuando una chica de un local de enfrente se acercó y nos mostró una foto de una remera nuestra”, describió Camila, una de sus empleadas.

Y continuó: “Estuvieron algunas de ellas acá, pero ni nos dimos cuenta de cómo lo hicieron. Yo no sé, pero creo que ya lo habrán hecho antes. Si no es imposible que se llevaran tantas cosas. Hubo una tienda de batik, que fue de la que más se llevaron ropa. Incluso, parece que una chica entró con ropa suya y se fue con ropa del local puesta. No me acuerdo el nombre de ese local”.

Las tres ya no sonreían, ya no hablaban entre sí y en la mirada ahora se reflejaba preocupación. A sus pies, dos mochilas abiertas en el suelo y decenas de prendas desparramadas por el suelo.

A los pocos instantes apareció una cuarta integrante del clan; cargaba una mochila violeta con mucho peso. Abrumada por la vergüenza, abrió el bolso y empezó a sacar ropa y ropa de esa mochila. Caían remeras con las etiquetas todavía colgadas, bikinis, pantalones, polleras largas.

Mientras tanto, el espectáculo generaba regocijo en los empleados de comercios de la zona, que las miraban, las filmaban con sus teléfonos celulares. Se respiraba un aire de venganza. “¿No te da vergüenza?”, le preguntó una empleada a una de las jóvenes ladronas, mientras seguía sacando la ropa sustraída de su mochila. “¿Sabés lo que se matan estas chicas para ganarse el mango?. No tienen necesidad”, exclamaba otra mujer testigo.

Las caras de las adolescentes ya habían mutado a la vergüenza y al miedo. Ya no eran esas cuatro jóvenes rebeldes orgullosas de una nueva “macana” que se mandaron. Eran cuatro chicasà demasiado chicas para estar en una situación como esa.

“La mayoría de las cosas que se llevaron eran de marcas importantes, viste. Estas chicas sabían lo que buscaban. Después nos enteramos de que tenían un alto poder adquisitivo y, viendo lo que se llevaron, no me extraña”, aseguró una de las empleadas. Y añadió: “Además, parece que son medio famositas en internet e incluso algunas tienen club de fans. Son re conocidas en la Capital”.

Las cuatro detenidas desfilaron en fila, con las manos atadas con precinto en sus espaldas. Fueron llevadas en patrulleros a la Comisaría 1º. Allí, esperaron en un calabozo la llegada de un fiscal de menores..

“Recién en la comisaría nos pudimos encontrar con el padre de una de ellas. Estaba muerto de vergüenza el pobre. No sabía cómo pedirnos perdón”. De acuerdo al relato de la comerciante, el padre comentó que una de las adolescentes es hija del dueño de una importante cadena de comida japonesa en Buenos Aires y ese hombre le paga a su hija unos cinco viajes a Disney al año.

Los dueños de los comercios empezaron a recuperar de a poco sus prendas. Entre todos compartieron los robos sufridos y llegaron a una conclusión aproximada de que las chicas se habían llevado un total de más de 50.000 pesos.

Con el correr de las horas, la causa fue caratulada como “hurto” y las cuatro jóvenes, al ser menores de edad, recuperaron la libertad. “Y lo peor es que esto para ellas pasó de largo como si nada. Al día siguiente seguían con las historias y las fotos en las redes sociales. Nosotros estamos re calientes, nos da bronca que pase esto acá y que parezca un chistecito”, completó la dueña de un local.