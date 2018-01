Desde mañana, el boleto de colectivo costará casi $8

El vocero de SAETA, Rodrigo Torres, informó que el incremento se completará gradualmente, hasta llegar a los $10,45 en el mes de julio. Por otro lado Torres explicó que el 5 de febrero los universitarios y terciarios podrán iniciar los trámites de renovación o la solicitud por primera vez del pase gratuito. Para realizar los trámites de renovación, los usuarios tienen que dirigirse a las diferentes oficinas de SAETA.

Torres precisó que el pase libre para universitarios y terciarios, regirá desde el 14 de febrero, cuando inician las fechas de exámenes. Además, informó que aquellas personas que han extraviado la tarjeta deben realizar una denuncia policial. Al ser consultado sobre la denuncia que realizaron los vecinos de zona sudeste de la ciudad debido a que el corredor 7 no transita por las calles de manera habitual, Torres aclaró que se debe al mal estado de las calles y que trabajan en conjunto con la Municipalidad para brindar una solución. Finalmente el vocero de SAETA, Rodrigo Torres subrayó que aún no tienen definida la fecha para la renovación de las tarjetas de estudiantes del nivel secundario y educación no formal.