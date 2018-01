El fenómeno Abel Pintos abrirá con su “llave” el corazón del Valle de Lerma

“Llegué para quedarme”, sentenció el Festi Lerma 2017, que en su primera edición cristalizó un éxito rotundo. Más de 10 mil personas fueron cómplices de este nacimiento auspicioso.

Este suelo de cantores, músicos y poetas, jamás desamparó una semilla folclórica en lo largo y ancho de nuestra provincia.

Mañana jueves, nuevamente Abel Pintos será la figura estelar de la segunda edición, que se llevará a cabo en el Club Olimpia Oriental, de Rosario de Lerma. El inicio está previsto para las 21, mientras las puertas se habilitarán desde las 20.

La cartelera artística se completará con: Franco Barrionuevo, Cabales, Los Teuco, Tunay, Los Moldeños, Grupo Sentimiento, La Ferro Band, Ricardo Romero, Seba Lasquera, y Quinoa.

Las entradas se pueden adquirir a través de Autoentrada.com, en Alto Noa Shopping; y en Café Catedral (España y Mitre). Desde las 18 se habilitarán boleterías en el predio del festival. También, en el mismo horario, se venderá en una boletería habilitada en la playa de estacionamiento frente al estadio rosarino.

Discapacitados: con carnet sin cargo. Niños menores de 10 años pagan solo seguro del espectador: $80.

El corredor de colectivo que une Cerrillos con Rosario de Lerma aumentará unidades a partir de las 18, también ya diagramó el regreso cuando finalice el show de Pintos, previsto para las 4 de la mañana.

“Una verdadera fiesta de la música se vivirá en el Valle de Lerma”, sostuvo Iván Romero, uno de los organizadores del festival, quien agregó “Realmente nos sorprendió la buena predisposición de Abel Pintos, creíamos que tal vez era imposible contratarlo, pero siempre tuvo la mejor y ahora nuestra gente podrá disfrutar del artista más codiciado de nuestro país”.

Abel Pintos prosigue causando furor en el mundo de la música. Este fenómeno no sabe de límites y a cada paso deja huellas insuperables. Su carrera artística siempre estuvo muy vinculada a Salta, donde mantiene un grupo especial de amigos.

“Siempre me reciben con el mismo respeto y esta realidad parece que jamás cambiará, por eso para mi es un placer llegar a esta provincia y desparramar mis canciones entre ustedes. No me canso de cantar en este suelo, donde siempre se refleja una excelente comunicación con el público”, dijo Pintos en su última entrevista con El Tribuno.

Abel viene de agotar localidades en sus dos fechas en el estadio de River Plate, en Buenos Aires.

Otra tentación artística será el chaqueño Franco Barrionuevo. Este artista se exterioriza en su canto y sus creaciones, que hoy son interpretadas por muchos jóvenes y grupos en Argentina.

Franco nació en la provincia del Chaco, acunado en la localidad de Charata, con influencias santiagueñas; lleva casi tres décadas de carrera musical, habiéndose destacado como la primera voz del éxitoso grupo Los Carabajal, y a partir de 1999, junto a Luis Paredes conformó Los Changos.

Mi vida está dedicada a crear, componer y escribir canciones. Tengo la suerte que mis canciones han sido interpretadas por los más artistas más emblemáticos del folclore”, sostuvo Franco.

Juan Pablo Delgado, Fausto Leguizamón y Javier Santillán, conforman Cabales y también subirán al escenario rosarino.

Este grupo salteño es una propuesta fresca, que depositan su ilusión en cada escenario. Fueron declarados revelación en el Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María 2017, en Córdoba. Se trata de jóvenes talentosos que ya recogieron experiencias en otras formaciones y ahora asumen un nuevo desafío musical. Ofrece una propuesta novedosa, sostenida en una línea poética fresca, pasional y por supuesto, como buen grupo salteño, dedicada también a esa estirpe musical tan especial del norte de nuestro país. Además, desde un contraste entre voces y sonidos logra un particular estilo que resalta las distintas intenciones de cada canción.