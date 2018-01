Maidana no se irá al Toluca de México

Jonatan Maidana, referente de River Plate, se quedará en el equipo millonario luego de que la dirigencia rechazara una oferta que recibió hoy del Toluca de la primera división del fútbol de México.

Tras una reunión entre algunos dirigentes en el primer piso del Monumental con Hernán Berman, representante del jugador, se definió que Maidana -quien llegó hace ocho años a River- se quede, ya que el entrenador Marcelo Gallardo lo necesita.

Más temprano, fuentes del club de Núñez habían señalado en diálogo con Télam que el Toluca le ofreció un contrato de cuatro años a Maidana, pero para River no significaba un ingreso fuerte a la tesorería y además dejaría al plantel con solamente tres zagueros centrales: Javier Pinola, Lucas Martínez Quarta y Luciano Lollo.

Maidana, de 32 años y que en River jugó 224 partidos y sumó 8 títulos en primera división, quería convencer a Gallardo y la dirigencia para irse al Toluca (esta noche cerrará el libro de pases en México) pero finalmente no lo logró, ya que River rechazó el ofrecimiento del equipo mexicano.

River acaba de ceder a Alex Barboza a Defensa y Justicia, pues no había recibido ofertas por Maidana al cierre del libro de pases la semana pasada.