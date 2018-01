Bebelo Reynoso fue presentado en Boca

Boca Juniors presentó este mediodía a Emanuel Bebelo Reynoso y dio a conocer que hizo una oferta para adquirir la totalidad del pase de Gustavo Gómez, aunque parece poco probable que sea aceptada por Milan.

El cordobés, que llegó proveniente de Talleres, reconoció en conferencia de prensa que “cuando salió la chance de venir para acá, no lo dudé ni un minuto”.

En ese sentido, contó que observó en cancha la victoria frente a Colón de Santa Fe y manifestó que “la gente me recibió muy bien”.

“Va a ser difícil jugar porque hay jugadores muy buenos en la mitad de cancha. Voy a estar a disposición del entrenador cuando me necesite”, expresó.

Por último, confesó que “mis compañeros me recibieron muy bien y Guillermo me habló y me dio la confianza”.

“Estoy dispuesto a jugar donde necesite. En Talleres jugué de enganche o interno por derecha, pero estoy para sumar”, cerró.