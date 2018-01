Duros testimonios de los vecinos de Tartagal tras las inundaciones

Desde Misión Kilómetro 6, vecinos piden la ayuda de la autoridades municipales y de la Provincia. Comenzó a llover de nuevo en la zona. "Fue una lluvia impresionante. Algo que no se veía en muchos años", dijo uno de las personas que sufrió la entrada de agua a su casa. El Tribuno recorrió la zona afectada.

La naturaleza que no perdona. Decenas de personas fueron afectadas por el temporal de lluvia en Tartagal, donde pasado el mediodía muchos vecinos aún continuaban con sus casa llenas de agua. Mientras comenzó a llover de nuevo en la zona. Hasta el momento dos misiones: la dos y la 12 ya fueron socorridas por Gendamería.

En tanto vecinos de la Misión Kilómetro 6 esperaban alguna respuesta por parte de las autoridades ante un fuerte temporal de lluvia que afecta a toda la provincia.



“Fue impresionante. Algo que no se veía desde hace muchos años. Hay muchas casas inundadas. En mi caso me entró agua desde el fono de la vivienda”, dijo un vecino a El Tribuno que recorrió la zona afectada

A la espera de ayuda, muchos vecinos se auxilian entre ellos. “Hay gente que aún no desayunó. Los caminos están intransitables. No se puede dormir, no se puede hacer fuego para cocinar”, algunas de las declaraciones de los vecinos.