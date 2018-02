Matías Encina: “La Copa Argentina es una hermosa vidriera”

Está en el club desde la escuelita de fútbol y a sus 21 años sabe que es el momento de “explotar” en Central Norte y tener la continuidad que busca desde hace tiempo.

Matías “Hormiga” Encina fue titular en el partido de ida, en la victoria por 2 a 0 sobre Pellegrini y en el Federal B pasado disputó varios encuentros ingresando desde el banco de suplentes. Pero para esta temporada quiere dejar de ser esa promesa que año tras año espera su oportunidad.

“Tengo 21 años y ya no soy un chico, necesito jugar y explotar, con varios de mis compañeros en el actual plantel ganamos todo en las inferiores. Yo necesito entrenarme día a día y demostrarle al técnico que puedo ser titular”, sostuvo Encina, que se siente agradecido con Ramón “Turco” Apaza, a quien conoce desde las inferiores. “Jugar es lo que venía necesitando y con la confianza del técnico estoy teniendo esta posibilidad. Él (por Apaza) sabe las condiciones que cada uno tiene y varios chicos que él dirigió en inferiores o el Torneo Anual nos aferramos a eso. Es lindo que te brinde la confianza. Me vengo entrenando fuerte, cuidándome mejor para poder ganarme un puesto”, señaló.

Para Encina fue importante que dos referentes del plantel pasado se hayan quedado para disputar la Copa Argentina. “Sin dudas que es una alegría poder estar jugando en un plantel en el que quedaron los referentes como Matías Ceballos, Mariano Maino y Tomás Armella. Cada día uno sigue aprendiendo más con esta clase de jugadores”, dijo.

Esta Copa Argentina le permite a equipos del interior poder cruzarse con algunos de los grandes del país o de Primera División, tal como le pasó al cuervo el año pasado cuando enfrentó a Newell’s Old Boys en Santa Fe. En aquella oportunidad, Matías Encina estuvo en el banco de suplentes.

“Estuve en el banco y fue impresionante por la cantidad de gente de Central Norte que fue a Santa Fe y porque enfrentamos a un gran equipo con jugadores como Ignacio Scocco, Sebastián Domínguez. Ahora tenemos puesta la cabeza en la revancha frente a Pellegrini, pero las ganas están para jugar contra otro equipo grande, sabemos que es una hermosa vidriera y que todo el país ve esos partidos. Primero hay que ganarle a peye y después ver quién nos toca en la siguiente instancia”, remarcó el volante azabache.

Entre los desafíos personales, el jugador apuntó a ser titular y lograr el tan ansiado ascenso al Federal A.

“Primero quiero llegar a jugar toda esta Copa Argentina de titular y me gustaría ser una de las figuras. Y cuando venga el Federal B, mantener la titularidad y, obvio, tener el mismo rodaje que tuvieron mis compañeros, como Hernán Vargas y Benjamín Jurado. Todos los que estamos en Central desde chicos soñamos con el ascenso y espero que este año se nos pueda dar de una vez por todas”, sintetizó el jugador azabache.

La Hormiga tiene tres goles oficiales con la camiseta de Central Norte: le hizo dos a Social Lastenia por el Federal B y uno a Ferroviarios de Corrientes por Copa Argentina el año pasado. Fue uno de los goleadores del cuervo en el último Torneo Anual y campeón del certamen doméstico en el 2015.