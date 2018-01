Bomberos se endurece y exigirá una red hidrante a las estaciones de servicio

La insólita disputa que se generó entre los dueños de las estaciones de servicios y los Bomberos de la Provincia por ahora no termina.

Después que El Tribuno publicara en la edición de ayer una nota relacionada a la postura de los empresarios del combustible, desde el Ministerio de Seguridad se comunicaron con este medio para aclarar la situación. Los estacioneros se quejaron porque les exigen instalar una red hidrante que cuesta cerca de dos millones de pesos.

Ángel Silvestre, actual Jefe de la Policía de Salta, fue el encargado de manifestar la postura de la Provincia. Destacó que la ley nacional 19.587 del año 1972, que está reglamentada por el decreto 351/79, es la que establece todos los elementos que debe tener un local para extinguir un posible incendio.

"Esa ley explica cómo tiene que ser la construcción de acuerdo al riesgo que tiene de incendio y también de extinción. Se refiere a qué elementos de protección deben contar en caso de que se genere algún tipo de incendio", manifestó Silvestre.

Y agregó: "La Provincia en el 2007 se adhirió a esa ley nacional. Es por eso que ahora el interesado debe presentar un proyecto de seguridad, lo ingresa en el Copaipa y después Bomberos se encarga de verificar que estén las condiciones cumplidas para recién otorgar el certificado de Mínima Seguridad Contra Incendios".

El Jefe de la Policía aseguró que desde Bomberos no ponen ninguna exigencia que este afuera de la ley y afirmó que si las estaciones de servicios no cumplen no con la ley, no se les van a entregar los certificados. "Nosotros estamos cumpliendo de forma estricta lo que establece la ley. Más de la mitad de las estaciones de servicios fueron notificadas y fueron cumpliendo. Entonces, hay gente que cumple porque lo vieron como una real necesidad y a parte no se hace problemas porque saben que están habilitados. Hay otros que están reacios a dar cumplimiento y no quieren invertir", expresó el jefe de la Policía de Salta.

Ángel Silvestre, el diálogo con este medio, ratificó que los empresarios nunca han dado cumplimiento a las notificaciones que les hizo Bomberos.

"Desde el año 2007 a la fecha, son diez años que uno notificó", agregó el comisario.

Silvestre comentó que durante ese lapso, la Municipalidad aceptaba los certificados provisorios para habilitar la estación de servicio, pero a principios de 2017 le dieron un plazo para que sí o sí presenten el certificado de Bomberos.

"Al no tener el certificado de Bomberos, nadie los quiere asegurar porque saben que no están en condiciones. Lo más fácil para ellos, es presionar a Bomberos para que le den el certificado, pero ningún ingeniero va a firmar eso porque saben que es algo que no corresponde. Si el día de mañana sucede algo, como la tragedia de Cromañón, ahí todos eluden responsabilidad y vamos a quedar nosotros en el medio", respaldó su postura el Silvestre recordando la tragedia de un boliche de Buenos Aires donde murieron 194 jóvenes que fueron a ver a la banda Callejeros.

Cambiar la ley

La máxima autoridad de la Policía expresó que los empresarios "se ven un poco apurados" por la negativa del municipio para entregar los certificados y es por eso que "están presionando por diferentes medios".

"Lo que ellos tienen que hacer, si es que no están conformes, es ir a la Nación para que modifique la ley de Higiene y Seguridad. En ese caso nosotros nos vamos a remitir lo que establece la legislación. No está bajo nuestra órbita hacer ese tipo de modificaciones. A parte, a esto lo tienen que tomar como una inversión porque cuanto más seguridad tenga la estación de servicio es mejor para todos", destacó Silvestre.

Sin posibles alternativas

“El día que nos juntamos les dije que la única solución es que ellos presenten el estudio de seguridad, firmado por un ingeniero que esté habilitado y lo presenten en el Copaipa. Después tendrán que ver de ir cumpliendo ciertos objetivos, pero ellos no quieren hacer nada, ese es el tema. Si ellos presentan la carpeta de seguridad, nosotros les daremos la habilitación de cierta cantidad de tiempo para que vayan avanzando en la obra”, remarcó Ángel Silvestre, jefe de la Policía.

Ese paso es fundamental ya que desde Bomberos decidieron no entregar más ninguna constancia provisoria.

La autoridad máxima de la Policía remarcó que las estaciones que superan los 500 m2 de superficie de piso son las que deben colocar un sistema de red fija contra incendio. “La que tiene menos de esa medida, solamente con extintores portátiles y matafuegos ya es suficiente, pero cuando supera esa superficie sí o sí tienen que contar con una red de agua contra incendio”, destacó.