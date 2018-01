Preocupa el estado de los 210 caballos que tiene secuestrados la Policía

Un gran revuelo se armó ayer cuando se conocieron imágenes de decenas de caballos en pésimo estado, que están alojados en el predio de Caballería de la Policía de la Provincia. En las fotos, a muchos se los ve muy flacos y hasta parecen enfermos.

Desde la fuerza señalaron que ellos tienen en total 210 caballos, 22 vacas y 5 mulas. Estos animales llegaron a manos de la Policía de dos formas: porque estaban sueltos en la vía pública o por una causa judicial, al tiempo que aclararon que los caballos llegan en un estado deplorable, muchos con signos de haber sido torturados.

En una de las fotos difundidas se ve un caballo muerto, y en la Policía admiten que muchas veces los animales llegan en un estado tan lamentable que no resisten y se mueren.

El gasto

El comisario inspector Marcelo Choque, veterinario de Caballería, señaló que desde la fuerza gastan 800 mil pesos anuales en alfa, para alimentar a estos animales que están alojados en el predio oficial. Aunque en las fotografías se ve a los caballos muy flacos y en mal estado.

Al presupuesto en alimentación, hay que sumarle lo que surge en materia de medicamentos. Según señaló el veterinario Choque, muchos llegan con distintas patologías y hasta deben tener cuidados especiales. "A muchos hay que hacerles tratamientos con curabicheras", señaló.

También contó que hay yeguas que llegan preñadas, lo que también es una complicación y un riesgo.

"En dos meses tuvimos 10 pariciones. Esto también es costoso para la institución", afirmó el profesional.

En la Policía señalan que el gran problema comenzó cuando hubo cambios en el código de contravenciones, en 2015. Allí se estableció que el jefe de Policía dejaba de ser el juez de contravención. Además, la figura de animales sueltos dejó de ser una contravención y pasó a ser un delito, por lo que la actuación en un caso de este tipo la debe resolver la Justicia.

Entonces, la Policía ya no puede realizar por su cuenta los remates que hacía antes, sino que necesita que la Justicia los autorice. “Se produce esta acumulación de animales, porque hace dos años no se hacen remates. Antes, Caballería tenía entre 60 y 90 animales como máximo, y se hacían remates hasta cuatro veces al año. Ahora no podemos”, explicó el comisario inspector Marcelo Choque.

Una vez que la Policía recoge un animal de la vía pública, se da parte a la fiscalía correspondiente sobre el incidente. Muchas veces se da que hasta que el propietario es notificado pasan muchos días y más aún para que vaya a ratificar que es el dueño del animal. Una vez que cumple una serie de requisitos, debe abonar los días que el caballo estuvo secuestrado (pastura) más una multa.

“El dueño ve que el animal estuvo 30 días secuestrados y debe pagar 100 pesos por cada uno de esos días y además una multa, hace cálculos y no vuelve más a buscarlo”, afirman desde la fuerza. Además, señalaron que en el predio tienen animales judicializados que están allí hace 10 años, ya que nadie los reclamó ni hay una resolución judicial al respecto.

Torturados y mal alimentados

Muchos animales tienen bicheras y hasta se les cayeron los dientes.

Muchos de los animales que terminan en Caballería llegan porque están involucrados en causas judiciales, como robos, accidentes y la gran mayoría, por maltrato animal. “Hay algunos que llegan con lastimaduras porque estaban atados con cadenas y alambres”, señaló el veterinario de la Policía Marcelo Choque.

Después están los otros animales que llegan por estar sueltos en la vía pública. Aseguran que muchos fueron abandonados en la calle, porque luego nadie los reclama.

“Desde que estoy todos los animales ingresan en un estado nutricional de regular a malo. Están con un canal de desnutrición de entre 3 y 4 grados. Además, padecen diversas patologías”, afirmó.

El médico advirtió que la mayoría no fue bien alimentada, y que esto se da porque no hubo una tenencia responsable. “Nunca le racionaron bien la comida, no le dieron alfa ni los desparasitaron”, contó.

Y concluyó: “Los caballos están sobrecargados, mal cuidados, lastimados. Muchos tienen bicheras y hasta problemas en la boca, por lo que después les cuesta ingerir alimentos y ni agua. Hay caballos en estado senil, que ni dientes tienen”.

Proyecto de ley en el Senado

En el Ministerio de Seguridad de la Provincia saben que esta situación los está desbordando, es por eso que el mes pasado cuando el ministro Carlos Oliver fue a dar su informe de gestión en el Senado, además de dar cuenta de la lucha contra el delito, habló de los caballos que están en el predio de Caballería.

Allí, Oliver presentó un proyecto de ley que pide que sea la Policía la que vuelva a tener potestad sobre los animales secuestrados. De esta forma, podrían volver a realizar remates, y así no acumularían tantos caballos y vacas en los corrales oficiales.

“La Policía no puede gastar tremendo presupuesto en comida para los animales. Tendríamos que poder direccionar esos fondos a otras cosas”, señalaron fuentes oficiales.

Además, contaron que son muchas las notas que se presentaron en la Justicia, para que se tomen medidas y se apuren las diligencias que permitan liberar las instalaciones policiales.